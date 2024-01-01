ESKİPAZAR SEÇİM SONUÇLARI

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  • Eskipazar Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.235 %56.8
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.301 %33.06
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 158 %4.02
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 125 %3.18
Saadet Partisi
SAADET 		- 79 %2.01
Demokrat Parti
DP 		- 28 %0.71
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 9 %0.23
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.854 %42.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.220 %28.14
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 987 %22.76
Saadet Partisi
SAADET 		- 154 %3.55
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 55 %1.27
Demokrat Parti
DP 		- 50 %1.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 16 %0.37
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.401 %31.87
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.055 %24
Anavatan Partisi
ANAP 		- 986 %22.43
Saadet Partisi
SAADET 		- 652 %14.83
Demokrat Parti
DP 		- 189 %4.3
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 42 %0.96
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 39 %0.89
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 32 %0.73
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.023 %51.37
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.404 %35.65
İyi Parti
İYİ PARTİ 		240 %6.09
Büyük Birlik Partisi
BBP 		126 %3.2
Saadet Partisi
SAADET 		108 %2.74
Demokrat Parti
DP 		30 %0.76
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		5 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.623 %37.88
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.110 %25.9
Büyük Birlik Partisi
BBP 		716 %16.71
Bağımsız
BĞMSZ 		459 %10.71
Saadet Partisi
SAADET 		176 %4.11
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		87 %2.03
Demokrat Parti
DP 		50 %1.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		35 %0.82
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		29 %0.68
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.306 %29.68
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		981 %22.29
Anavatan Partisi
ANAP 		722 %16.41
Saadet Partisi
SAADET 		614 %13.95
Bağımsız
BĞMSZ 		505 %11.47
Demokrat Parti
DP 		203 %4.61
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		70 %1.59
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Eflani
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Ovacık
Açılan Sandık Oranı %0
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Safranbolu
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenice
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Yortan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Eflani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ovacık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Safranbolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenice
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Yortan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0