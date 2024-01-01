MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Merkez Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 25.429 %39.83
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 24.874 %38.96
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 11.550 %18.09
Saadet Partisi
SAADET 		- 893 %1.4
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 687 %1.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 192 %0.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 134 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 89 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 34.463 %51.81
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 28.444 %42.76
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.738 %2.61
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.444 %2.17
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 217 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 138 %0.21
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 72 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 19.845 %31.62
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 19.339 %30.82
Demokrat Parti
DP 		- 12.457 %19.85
Saadet Partisi
SAADET 		- 5.796 %9.24
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.029 %6.42
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 596 %0.95
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 292 %0.47
Anavatan Partisi
ANAP 		- 180 %0.29
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 117 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 105 %0.17
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		25.914 %40.73
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		22.840 %35.9
İyi Parti
İYİ PARTİ 		12.027 %18.9
Saadet Partisi
SAADET 		1.258 %1.98
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.222 %1.92
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		184 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		179 %0.28
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		30.968 %47.14
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		29.122 %44.33
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.179 %4.84
Saadet Partisi
SAADET 		1.553 %2.36
Büyük Birlik Partisi
BBP 		636 %0.97
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		150 %0.23
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		82 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		19.987 %31.84
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		18.392 %29.3
Demokrat Parti
DP 		11.880 %18.93
Saadet Partisi
SAADET 		6.134 %9.77
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.893 %7.8
Demokratik Sol Parti
DSP 		760 %1.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		480 %0.76
Anavatan Partisi
ANAP 		241 %0.38
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Eflani
Açılan Sandık Oranı %0
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Eskipazar
Açılan Sandık Oranı %0
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Ovacık
Açılan Sandık Oranı %0
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Safranbolu
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenice
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Yortan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Eflani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eskipazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ovacık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Safranbolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenice
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Yortan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0