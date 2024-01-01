OVACIK SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Ovacık Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 202 %52.88
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 118 %30.89
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 60 %15.71
Saadet Partisi
SAADET 		- 1 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1 %0.26
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 273 %62.19
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 135 %30.75
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 17 %3.87
Saadet Partisi
SAADET 		- 10 %2.28
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2 %0.46
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 2 %0.46
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 183 %40.94
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 146 %32.66
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 92 %20.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 17 %3.8
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 8 %1.79
Saadet Partisi
SAADET 		- 1 %0.22
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		179 %46.98
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		119 %31.23
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		73 %19.16
Saadet Partisi
SAADET 		9 %2.36
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1 %0.26
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		220 %50.57
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		142 %32.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		62 %14.25
Saadet Partisi
SAADET 		9 %2.07
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2 %0.46
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		201 %50.25
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		97 %24.25
Bağımsız
BĞMSZ 		59 %14.75
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		29 %7.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		10 %2.5
Saadet Partisi
SAADET 		4 %1
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Eflani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eskipazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Safranbolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenice
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Yortan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Eflani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eskipazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Safranbolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenice
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Yortan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0