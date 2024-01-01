MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Merkez Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 50.394 %38.04
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 40.801 %30.8
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 38.003 %28.68
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.177 %0.89
Demokrat Parti
DP 		- 473 %0.36
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 356 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 200 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 181 %0.14
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 177 %0.13
Vatan Partisi
VATAN 		- 97 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 54.254 %44.52
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 48.695 %39.96
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 12.164 %9.98
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.616 %2.97
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 716 %0.59
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 683 %0.56
Demokrat Parti
DP 		- 675 %0.55
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 259 %0.21
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 240 %0.2
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 223 %0.18
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 140 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 104 %0.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 52 %0.04
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 37 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 40.579 %38.65
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 33.385 %31.8
Demokrat Parti
DP 		- 17.919 %17.07
Saadet Partisi
SAADET 		- 6.899 %6.57
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.293 %2.18
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.465 %1.4
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.119 %1.07
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 700 %0.67
Anavatan Partisi
ANAP 		- 256 %0.24
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 204 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 159 %0.15
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		51.075 %38.71
İyi Parti
İYİ PARTİ 		38.996 %29.55
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		38.033 %28.82
Saadet Partisi
SAADET 		1.776 %1.35
Büyük Birlik Partisi
BBP 		713 %0.54
Demokrat Parti
DP 		639 %0.48
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		330 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		234 %0.18
Vatan Partisi
VATAN 		150 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		49.386 %40.76
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		48.293 %39.86
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		14.574 %12.03
Saadet Partisi
SAADET 		4.313 %3.56
Demokrat Parti
DP 		1.582 %1.31
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.211 %1
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		724 %0.6
Doğru Yol Partisi
DYP 		382 %0.32
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		200 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		176 %0.15
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		165 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		87 %0.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		69 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		37.088 %35.67
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		33.384 %32.11
Demokrat Parti
DP 		16.330 %15.71
Saadet Partisi
SAADET 		7.196 %6.92
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.027 %4.84
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.199 %2.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.384 %1.33
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		750 %0.72
Anavatan Partisi
ANAP 		340 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		270 %0.26
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Atabey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eğirdir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gelendost
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gönen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keçiborlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Senirkent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sütçüler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şarkikaraağaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Uluborlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yalvaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişarbademli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükkabaca
Açılan Sandık Oranı %0
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Çarıksaraylar
Açılan Sandık Oranı %0
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Çiçekpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Güneykent
Açılan Sandık Oranı %0
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Hüyüklü
Açılan Sandık Oranı %0
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Kuleönü
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıidris
Açılan Sandık Oranı %0
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Sav
Açılan Sandık Oranı %0
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Savköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Senir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Atabey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eğirdir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gelendost
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gönen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keçiborlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Senirkent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sütçüler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şarkikaraağaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Uluborlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yalvaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişarbademli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükkabaca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çarıksaraylar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çiçekpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güneykent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hüyüklü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuleönü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıidris
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sav
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Savköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Senir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0