KEÇİBORLU SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
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Atabey
Açılan Sandık Oranı %0
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Eğirdir
Açılan Sandık Oranı %0
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Gelendost
Açılan Sandık Oranı %0
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Gönen
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Senirkent
Açılan Sandık Oranı %0
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Sütçüler
Açılan Sandık Oranı %0
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Şarkikaraağaç
Açılan Sandık Oranı %0
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Uluborlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Yalvaç
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişarbademli
Açılan Sandık Oranı %0
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|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Büyükkabaca
Açılan Sandık Oranı %0
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Çarıksaraylar
Açılan Sandık Oranı %0
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Çiçekpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Güneykent
Açılan Sandık Oranı %0
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Hüyüklü
Açılan Sandık Oranı %0
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Kuleönü
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıidris
Açılan Sandık Oranı %0
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Sav
Açılan Sandık Oranı %0
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Savköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Senir
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
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Atabey
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Eğirdir
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Gelendost
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Gönen
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Senirkent
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Sütçüler
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Şarkikaraağaç
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Uluborlu
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Yalvaç
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Yenişarbademli
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Büyükkabaca
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Çarıksaraylar
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Çiçekpınar
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Güneykent
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Hüyüklü
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kuleönü
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Sarıidris
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Sav
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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Savköy
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
|
Senir
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0