ÇORUM SEÇİM SONUÇLARI

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  • Çorum Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Halil İbrahim Aşgın adalet-ve-kalkinma-partisi
Halil İbrahim
Aşgın
%0 0 Oy
Hasan Levent Çöphüseyinoğlu cumhuriyet-halk-partisi
Hasan Levent
Çöphüseyinoğlu
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 100.807 %43.61
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 59.559 %25.77
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 47.852 %20.7
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 17.593 %7.61
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.370 %1.03
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 374 %0.16
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 289 %0.13
Vatan Partisi
VATAN 		- 174 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 110 %0.05
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 69 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 112.796 %50
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 61.055 %27.06
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 43.602 %19.33
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.834 %1.7
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.921 %0.85
Demokrat Parti
DP 		- 1.401 %0.62
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 493 %0.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 287 %0.13
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 146 %0.06
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 68 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 97.890 %45.23
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 48.968 %22.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 44.347 %20.49
Saadet Partisi
SAADET 		- 9.684 %4.47
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 7.079 %3.27
Demokrat Parti
DP 		- 4.445 %2.05
Anavatan Partisi
ANAP 		- 2.330 %1.08
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 993 %0.46
Emek Partisi
EMEP 		- 295 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 254 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 93 %0.04
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 36 %0.02
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		151.138 %45.14
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		76.584 %22.87
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		72.113 %21.54
İyi Parti
İYİ PARTİ 		26.055 %7.78
Saadet Partisi
SAADET 		4.422 %1.32
Demokrat Parti
DP 		1.428 %0.43
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.387 %0.41
Vatan Partisi
VATAN 		619 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		517 %0.15
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		319 %0.1
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		182.085 %53.55
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		83.711 %24.62
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		57.712 %16.97
Saadet Partisi
SAADET 		6.857 %2.02
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.560 %1.34
Demokrat Parti
DP 		1.367 %0.4
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.348 %0.4
Bağımsız
BĞMSZ 		708 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		631 %0.19
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		617 %0.18
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		325 %0.1
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		120 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		159.513 %47.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		72.065 %21.52
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		58.300 %17.41
Saadet Partisi
SAADET 		14.122 %4.22
Demokratik Sol Parti
DSP 		9.227 %2.76
Demokrat Parti
DP 		7.214 %2.15
Büyük Birlik Partisi
BBP 		5.343 %1.6
Anavatan Partisi
ANAP 		5.179 %1.55
Emek Partisi
EMEP 		1.071 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		968 %0.29
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		889 %0.27
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		600 %0.18
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		214 %0.06
Millet Partisi
Millet 		115 %0.03
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Alaca
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayat
Açılan Sandık Oranı %0
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Boğazkale
Açılan Sandık Oranı %0
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Dodurga
Açılan Sandık Oranı %0
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İskilip
Açılan Sandık Oranı %0
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Kargı
Açılan Sandık Oranı %0
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Laçin
Açılan Sandık Oranı %0
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Mecitözü
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Oğuzlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Ortaköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Osmancık
Açılan Sandık Oranı %0
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Sungurlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Uğurludağ
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aştavul
Açılan Sandık Oranı %0
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Düvenci
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Alaca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Boğazkale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dodurga
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İskilip
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kargı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Laçin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mecitözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Oğuzlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ortaköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Osmancık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sungurlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Uğurludağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aştavul
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Düvenci
Açılan Sandık Oranı %0
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