LAÇİN SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Alaca
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Bayat
Açılan Sandık Oranı %0
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Boğazkale
Açılan Sandık Oranı %0
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Dodurga
Açılan Sandık Oranı %0
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İskilip
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Kargı
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Mecitözü
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Merkez
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Oğuzlar
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Ortaköy
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Osmancık
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Sungurlu
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Uğurludağ
Açılan Sandık Oranı %0
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Alaca
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayat
Açılan Sandık Oranı %0
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Boğazkale
Açılan Sandık Oranı %0
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Dodurga
Açılan Sandık Oranı %0
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İskilip
Açılan Sandık Oranı %0
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Kargı
Açılan Sandık Oranı %0
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Mecitözü
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Oğuzlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Ortaköy
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Osmancık
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Sungurlu
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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Uğurludağ
Açılan Sandık Oranı %0
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