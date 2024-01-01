SUNGURLU SEÇİM SONUÇLARI

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  • Sungurlu Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 8.524 %44.89
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 8.260 %43.5
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.060 %10.85
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 74 %0.39
Saadet Partisi
SAADET 		- 58 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 11 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 8.910 %46.42
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 8.521 %44.39
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.331 %6.93
Saadet Partisi
SAADET 		- 189 %0.98
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 165 %0.86
Demokrat Parti
DP 		- 64 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 15 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 7.728 %40.48
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 5.400 %28.28
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 5.200 %27.24
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 408 %2.14
Saadet Partisi
SAADET 		- 315 %1.65
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 41 %0.21
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.396 %44.52
İyi Parti
İYİ PARTİ 		7.776 %41.23
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.500 %13.26
Büyük Birlik Partisi
BBP 		103 %0.55
Saadet Partisi
SAADET 		66 %0.35
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		18 %0.1
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.610 %44.82
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		8.319 %43.31
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.720 %8.95
Büyük Birlik Partisi
BBP 		276 %1.44
Saadet Partisi
SAADET 		223 %1.16
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		29 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		22 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		11 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.874 %41.68
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.254 %27.81
Demokratik Sol Parti
DSP 		4.651 %24.62
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		673 %3.56
Saadet Partisi
SAADET 		440 %2.33
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Alaca
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayat
Açılan Sandık Oranı %0
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Boğazkale
Açılan Sandık Oranı %0
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Dodurga
Açılan Sandık Oranı %0
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İskilip
Açılan Sandık Oranı %0
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Kargı
Açılan Sandık Oranı %0
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Laçin
Açılan Sandık Oranı %0
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Mecitözü
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Oğuzlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Ortaköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Osmancık
Açılan Sandık Oranı %0
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Uğurludağ
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aştavul
Açılan Sandık Oranı %0
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Düvenci
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Alaca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Boğazkale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dodurga
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İskilip
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kargı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Laçin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mecitözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Oğuzlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ortaköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Osmancık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Uğurludağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aştavul
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Düvenci
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0