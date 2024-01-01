ESENLER SEÇİM SONUÇLARI

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  • Esenler Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Mehmet Tevfik Göksu adalet-ve-kalkinma-partisi
Mehmet Tevfik
Göksu
%0 0 Oy
Hasan Dalkıran cumhuriyet-halk-partisi
Hasan
Dalkıran
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 161.032 %65.48
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 42.598 %17.32
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 21.740 %8.84
Saadet Partisi
SAADET 		- 10.947 %4.45
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2.329 %0.95
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.616 %0.66
Demokrat Parti
DP 		- 804 %0.33
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 787 %0.32
Vatan Partisi
VATAN 		- 747 %0.3
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 163.159 %62.25
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 39.350 %15.01
Saadet Partisi
SAADET 		- 19.814 %7.56
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 17.674 %6.74
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 17.191 %6.56
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.225 %0.85
Yurt Partisi
YURT-P 		- 658 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 604 %0.23
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 333 %0.13
Demokrat Parti
DP 		- 314 %0.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 198 %0.08
Millet Partisi
Millet 		- 196 %0.07
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 189 %0.07
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 104 %0.04
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 86 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 110.841 %47.34
Saadet Partisi
SAADET 		- 43.057 %18.39
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 31.920 %13.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 22.801 %9.74
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 15.230 %6.5
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 5.183 %2.21
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 3.037 %1.3
Demokrat Parti
DP 		- 583 %0.25
Anavatan Partisi
ANAP 		- 576 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 548 %0.23
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 248 %0.11
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 102 %0.04
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 31 %0.01
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		159.551 %65.23
İyi Parti
İYİ PARTİ 		43.026 %17.59
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		22.367 %9.14
Saadet Partisi
SAADET 		11.482 %4.69
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.602 %1.06
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.756 %0.72
Demokrat Parti
DP 		841 %0.34
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		834 %0.34
Vatan Partisi
VATAN 		788 %0.32
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		159.438 %61.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		40.703 %15.59
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		19.021 %7.29
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		17.225 %6.6
Saadet Partisi
SAADET 		16.944 %6.49
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.386 %1.68
Demokrat Parti
DP 		764 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		617 %0.24
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		388 %0.15
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		314 %0.12
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		309 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		245 %0.09
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		222 %0.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		185 %0.07
Millet Partisi
Millet 		170 %0.07
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		119 %0.05
Bağımsız
BĞMSZ 		31 %0.01
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		112.286 %48.04
Saadet Partisi
SAADET 		38.466 %16.46
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		33.258 %14.23
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		23.752 %10.16
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		15.371 %6.58
Büyük Birlik Partisi
BBP 		5.669 %2.43
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.949 %1.26
Demokrat Parti
DP 		808 %0.35
Anavatan Partisi
ANAP 		660 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		498 %0.21
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adalar
Açılan Sandık Oranı %0
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Arnavutköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Ataşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Avcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bağcılar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bahçelievler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bakırköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Başakşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayrampaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Beşiktaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Beykoz
Açılan Sandık Oranı %0
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Beylikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
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Beyoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Büyükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
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Çatalca
Açılan Sandık Oranı %0
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Çekmeköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Esenyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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Eyüpsultan
Açılan Sandık Oranı %0
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Fatih
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziosmanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Güngören
Açılan Sandık Oranı %0
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Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Kağıthane
Açılan Sandık Oranı %0
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Kartal
Açılan Sandık Oranı %0
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Küçükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
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Maltepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Pendik
Açılan Sandık Oranı %0
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Sancaktepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıyer
Açılan Sandık Oranı %0
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Silivri
Açılan Sandık Oranı %0
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Sultanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
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Sultangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Şile
Açılan Sandık Oranı %0
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Şişli
Açılan Sandık Oranı %0
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Tuzla
Açılan Sandık Oranı %0
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Ümraniye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üsküdar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Zeytinburnu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adalar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arnavutköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ataşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Avcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bağcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bahçelievler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bakırköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başakşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayrampaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beşiktaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beykoz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beylikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beyoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Büyükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatalca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çekmeköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esenyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eyüpsultan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fatih
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gaziosmanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güngören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kağıthane
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kartal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Küçükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Maltepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pendik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sancaktepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıyer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silivri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şile
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şişli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuzla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ümraniye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üsküdar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Zeytinburnu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0