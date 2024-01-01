BEŞİKTAŞ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Beşiktaş Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Rıza Akpolat cumhuriyet-halk-partisi
Rıza
Akpolat
%0 0 Oy
Serkan Toper milliyetci-hareket-partisi
Serkan
Toper
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 80.855 %73.06
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 18.059 %16.32
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 7.733 %6.99
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 891 %0.81
Saadet Partisi
SAADET 		- 840 %0.76
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 656 %0.59
Vatan Partisi
VATAN 		- 412 %0.37
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 313 %0.28
Demokrat Parti
DP 		- 252 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 121 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 97.497 %76.29
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 21.179 %16.57
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.877 %3.03
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 2.125 %1.66
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.253 %0.98
Saadet Partisi
SAADET 		- 520 %0.41
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 517 %0.4
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 279 %0.22
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 183 %0.14
Demokrat Parti
DP 		- 143 %0.11
Yurt Partisi
YURT-P 		- 103 %0.08
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 57 %0.04
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 52 %0.04
Millet Partisi
Millet 		- 19 %0.01
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 80.932 %68.77
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 18.830 %16
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 8.945 %7.6
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4.925 %4.18
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.374 %1.17
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 724 %0.62
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 529 %0.45
Anavatan Partisi
ANAP 		- 470 %0.4
Demokrat Parti
DP 		- 395 %0.34
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 284 %0.24
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 160 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 117 %0.1
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		79.512 %72.04
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		18.064 %16.37
İyi Parti
İYİ PARTİ 		8.330 %7.55
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.327 %1.2
Saadet Partisi
SAADET 		1.036 %0.94
Demokratik Sol Parti
DSP 		820 %0.74
Vatan Partisi
VATAN 		471 %0.43
Büyük Birlik Partisi
BBP 		371 %0.34
Demokrat Parti
DP 		283 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		156 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		93.988 %73.69
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		20.683 %16.22
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.700 %4.47
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.818 %2.21
Demokratik Sol Parti
DSP 		871 %0.68
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		814 %0.64
Saadet Partisi
SAADET 		598 %0.47
Büyük Birlik Partisi
BBP 		544 %0.43
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		462 %0.36
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		441 %0.35
Demokrat Parti
DP 		262 %0.21
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		199 %0.16
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		64 %0.05
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		63 %0.05
Millet Partisi
Millet 		34 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		81.035 %69.19
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		19.023 %16.24
Demokratik Sol Parti
DSP 		7.802 %6.66
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.245 %4.48
Saadet Partisi
SAADET 		1.555 %1.33
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.104 %0.94
Demokrat Parti
DP 		682 %0.58
Anavatan Partisi
ANAP 		584 %0.5
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		87 %0.07
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adalar
Açılan Sandık Oranı %0
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Arnavutköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Ataşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Avcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bağcılar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bahçelievler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bakırköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Başakşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayrampaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Beykoz
Açılan Sandık Oranı %0
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Beylikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
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Beyoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Büyükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
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Çatalca
Açılan Sandık Oranı %0
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Çekmeköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Esenler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esenyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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Eyüpsultan
Açılan Sandık Oranı %0
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Fatih
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziosmanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Güngören
Açılan Sandık Oranı %0
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Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Kağıthane
Açılan Sandık Oranı %0
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Kartal
Açılan Sandık Oranı %0
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Küçükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
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Maltepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Pendik
Açılan Sandık Oranı %0
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Sancaktepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıyer
Açılan Sandık Oranı %0
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Silivri
Açılan Sandık Oranı %0
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Sultanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
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Sultangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Şile
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şişli
Açılan Sandık Oranı %0
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Tuzla
Açılan Sandık Oranı %0
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Ümraniye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üsküdar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Zeytinburnu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adalar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arnavutköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ataşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Avcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bağcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bahçelievler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bakırköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başakşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayrampaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Beykoz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beylikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beyoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Büyükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatalca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çekmeköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esenler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esenyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eyüpsultan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fatih
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gaziosmanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güngören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kağıthane
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kartal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Küçükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Maltepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pendik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sancaktepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıyer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silivri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şile
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şişli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuzla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ümraniye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üsküdar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Zeytinburnu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0