BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Beykoz Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Murat Aydın adalet-ve-kalkinma-partisi
Murat
Aydın
%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 74.805 %49.16
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 55.872 %36.72
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 12.267 %8.06
Saadet Partisi
SAADET 		- 5.365 %3.53
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 982 %0.65
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 799 %0.53
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 315 %0.21
Demokrat Parti
DP 		- 314 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 222 %0.15
Vatan Partisi
VATAN 		- 201 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 194 %0.13
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 69.757 %44.62
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 51.234 %32.77
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 15.286 %9.78
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 10.508 %6.72
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.121 %2.64
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 2.761 %1.77
Millet Partisi
Millet 		- 841 %0.54
Demokrat Parti
DP 		- 443 %0.28
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 376 %0.24
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 341 %0.22
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 299 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 231 %0.15
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 107 %0.07
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 33 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 45.528 %36.71
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 42.853 %34.55
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 14.554 %11.74
Saadet Partisi
SAADET 		- 11.036 %8.9
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.603 %2.91
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2.043 %1.65
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 1.738 %1.4
Anavatan Partisi
ANAP 		- 1.045 %0.84
Demokrat Parti
DP 		- 673 %0.54
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 522 %0.42
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 339 %0.27
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 82 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		74.799 %49.37
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		54.894 %36.23
İyi Parti
İYİ PARTİ 		12.066 %7.96
Saadet Partisi
SAADET 		5.813 %3.84
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.592 %1.05
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.198 %0.79
Demokratik Sol Parti
DSP 		374 %0.25
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		285 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		253 %0.17
Vatan Partisi
VATAN 		243 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		69.436 %44.55
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		51.118 %32.8
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		14.614 %9.38
Büyük Birlik Partisi
BBP 		9.595 %6.16
Saadet Partisi
SAADET 		5.202 %3.34
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.980 %1.91
Millet Partisi
Millet 		659 %0.42
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		473 %0.3
Demokratik Sol Parti
DSP 		393 %0.25
Demokrat Parti
DP 		365 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		248 %0.16
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		237 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		201 %0.13
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		193 %0.12
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		151 %0.1
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		45.093 %36.34
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		41.430 %33.39
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		14.140 %11.4
Saadet Partisi
SAADET 		11.915 %9.6
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.478 %3.61
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.419 %1.95
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		1.911 %1.54
Anavatan Partisi
ANAP 		1.235 %1
Demokrat Parti
DP 		807 %0.65
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		244 %0.2
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		206 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		206 %0.17
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adalar
Açılan Sandık Oranı %0
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Arnavutköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Ataşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Avcılar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bağcılar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bahçelievler
Açılan Sandık Oranı %0
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Bakırköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Başakşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayrampaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Beşiktaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Beylikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
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Beyoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Büyükçekmece
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Çatalca
Açılan Sandık Oranı %0
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Çekmeköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Esenler
Açılan Sandık Oranı %0
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Esenyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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Eyüpsultan
Açılan Sandık Oranı %0
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Fatih
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziosmanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Güngören
Açılan Sandık Oranı %0
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Kadıköy
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Kağıthane
Açılan Sandık Oranı %0
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Kartal
Açılan Sandık Oranı %0
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Küçükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
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Maltepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Pendik
Açılan Sandık Oranı %0
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Sancaktepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıyer
Açılan Sandık Oranı %0
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Silivri
Açılan Sandık Oranı %0
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Sultanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
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Sultangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Şile
Açılan Sandık Oranı %0
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Şişli
Açılan Sandık Oranı %0
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Tuzla
Açılan Sandık Oranı %0
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Ümraniye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üsküdar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Zeytinburnu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adalar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arnavutköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ataşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Avcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bağcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bahçelievler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bakırköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başakşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayrampaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beşiktaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beylikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beyoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Büyükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
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Çatalca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çekmeköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esenler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esenyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eyüpsultan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fatih
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gaziosmanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güngören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kağıthane
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kartal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Küçükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Maltepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pendik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sancaktepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıyer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silivri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şile
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şişli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuzla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ümraniye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üsküdar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Zeytinburnu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0