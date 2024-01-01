AYVALIK SEÇİM SONUÇLARI

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  • Ayvalık Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Mesut Ergin cumhuriyet-halk-partisi
Mesut
Ergin
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		- 17.657 %39.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 16.926 %38.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 8.627 %19.43
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 676 %1.52
Vatan Partisi
VATAN 		- 220 %0.5
Saadet Partisi
SAADET 		- 146 %0.33
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 102 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 38 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 15.429 %36.82
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 11.773 %28.1
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.757 %16.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 6.405 %15.28
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 996 %2.38
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 152 %0.36
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 130 %0.31
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 99 %0.24
Saadet Partisi
SAADET 		- 98 %0.23
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 65 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 8.259 %38.34
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 5.450 %25.3
Demokrat Parti
DP 		- 5.340 %24.79
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.541 %7.15
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 382 %1.77
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 355 %1.65
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 153 %0.71
Saadet Partisi
SAADET 		- 43 %0.2
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 16 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		17.525 %39.69
Demokrat Parti
DP 		14.573 %33.01
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		9.595 %21.73
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.142 %2.59
Demokratik Sol Parti
DSP 		636 %1.44
Vatan Partisi
VATAN 		232 %0.53
Saadet Partisi
SAADET 		187 %0.42
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		113 %0.26
Büyük Birlik Partisi
BBP 		112 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		38 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		15.000 %35.83
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		11.857 %28.33
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.299 %17.44
Demokratik Sol Parti
DSP 		5.782 %13.81
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.245 %2.97
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		298 %0.71
Saadet Partisi
SAADET 		110 %0.26
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		82 %0.2
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		80 %0.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		71 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		36 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.877 %37.09
Demokrat Parti
DP 		5.195 %24.46
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.972 %23.41
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.822 %8.58
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		598 %2.82
Demokratik Sol Parti
DSP 		482 %2.27
Büyük Birlik Partisi
BBP 		241 %1.13
Saadet Partisi
SAADET 		50 %0.24
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altıeylül
Açılan Sandık Oranı %0
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Balya
Açılan Sandık Oranı %0
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Bandırma
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bigadiç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Burhaniye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dursunbey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erdek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gömeç
Açılan Sandık Oranı %0
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Gönen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Havran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İvrindi
Açılan Sandık Oranı %0
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Karesi
Açılan Sandık Oranı %0
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Kepsut
Açılan Sandık Oranı %0
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Manyas
Açılan Sandık Oranı %0
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Marmara
Açılan Sandık Oranı %0
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Savaştepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Sındırgı
Açılan Sandık Oranı %0
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Susurluk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altıeylül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Balya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bandırma
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bigadiç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Burhaniye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dursunbey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erdek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gömeç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gönen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Havran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İvrindi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karesi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kepsut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Manyas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Marmara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Savaştepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sındırgı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Susurluk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0