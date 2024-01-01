HAVRAN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Havran Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 9.442 %51.62
Demokrat Parti
DP 		- 7.597 %41.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 973 %5.32
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 129 %0.71
Saadet Partisi
SAADET 		- 99 %0.54
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 50 %0.27
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 8.046 %43.28
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 7.431 %39.97
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.844 %15.3
Saadet Partisi
SAADET 		- 110 %0.59
Demokrat Parti
DP 		- 76 %0.41
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 35 %0.19
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 32 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 18 %0.1
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.871 %42.22
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.514 %36.97
Demokrat Parti
DP 		- 761 %11.19
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 500 %7.35
Saadet Partisi
SAADET 		- 139 %2.04
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 15 %0.22
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.653 %53.13
Demokrat Parti
DP 		6.828 %37.58
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.354 %7.45
Saadet Partisi
SAADET 		114 %0.63
Demokratik Sol Parti
DSP 		111 %0.61
Büyük Birlik Partisi
BBP 		58 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		33 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		19 %0.1
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.187 %44.2
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.198 %38.86
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.793 %15.08
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		119 %0.64
Saadet Partisi
SAADET 		105 %0.57
Demokratik Sol Parti
DSP 		33 %0.18
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		33 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		27 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		13 %0.07
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		13 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.705 %40.15
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.417 %35.88
Demokrat Parti
DP 		877 %13.02
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		567 %8.42
Saadet Partisi
SAADET 		171 %2.54
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altıeylül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayvalık
Açılan Sandık Oranı %0
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Balya
Açılan Sandık Oranı %0
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Bandırma
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bigadiç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Burhaniye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dursunbey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erdek
Açılan Sandık Oranı %0
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Gömeç
Açılan Sandık Oranı %0
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Gönen
Açılan Sandık Oranı %0
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İvrindi
Açılan Sandık Oranı %0
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Karesi
Açılan Sandık Oranı %0
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Kepsut
Açılan Sandık Oranı %0
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Manyas
Açılan Sandık Oranı %0
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Marmara
Açılan Sandık Oranı %0
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Savaştepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Sındırgı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Susurluk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altıeylül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayvalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Balya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bandırma
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bigadiç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Burhaniye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dursunbey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erdek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gömeç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gönen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İvrindi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karesi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kepsut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Manyas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Marmara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Savaştepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sındırgı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Susurluk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0