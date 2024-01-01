BURHANİYE SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Altıeylül
Açılan Sandık Oranı %0
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Ayvalık
Açılan Sandık Oranı %0
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Balya
Açılan Sandık Oranı %0
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Bandırma
Açılan Sandık Oranı %0
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Bigadiç
Açılan Sandık Oranı %0
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Dursunbey
Açılan Sandık Oranı %0
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Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
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Erdek
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Gömeç
Açılan Sandık Oranı %0
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Gönen
Açılan Sandık Oranı %0
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Havran
Açılan Sandık Oranı %0
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İvrindi
Açılan Sandık Oranı %0
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Karesi
Açılan Sandık Oranı %0
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Kepsut
Açılan Sandık Oranı %0
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Manyas
Açılan Sandık Oranı %0
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Marmara
Açılan Sandık Oranı %0
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Savaştepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Sındırgı
Açılan Sandık Oranı %0
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Susurluk
Açılan Sandık Oranı %0
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Altıeylül
Açılan Sandık Oranı %0
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Ayvalık
Açılan Sandık Oranı %0
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Balya
Açılan Sandık Oranı %0
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Bandırma
Açılan Sandık Oranı %0
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Bigadiç
Açılan Sandık Oranı %0
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Dursunbey
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|
Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
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Erdek
Açılan Sandık Oranı %0
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Gömeç
Açılan Sandık Oranı %0
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Gönen
Açılan Sandık Oranı %0
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Havran
Açılan Sandık Oranı %0
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|
İvrindi
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Karesi
Açılan Sandık Oranı %0
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Kepsut
Açılan Sandık Oranı %0
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Manyas
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Marmara
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Savaştepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Sındırgı
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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Susurluk
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0