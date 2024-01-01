BURHANİYE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Burhaniye Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Ali Kemal Deveciler cumhuriyet-halk-partisi
Ali Kemal
Deveciler
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 19.529 %53.14
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 15.527 %42.25
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 749 %2.04
Saadet Partisi
SAADET 		- 219 %0.6
Vatan Partisi
VATAN 		- 163 %0.44
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 134 %0.36
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 13.708 %40.18
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 13.564 %39.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 5.711 %16.74
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 650 %1.91
Demokrat Parti
DP 		- 170 %0.5
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 126 %0.37
Saadet Partisi
SAADET 		- 81 %0.24
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 53 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 52 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 12.868 %57.41
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.387 %28.5
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.308 %5.84
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 978 %4.36
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 353 %1.57
Demokrat Parti
DP 		- 275 %1.23
Saadet Partisi
SAADET 		- 151 %0.67
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 64 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 29 %0.13
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		19.358 %52.74
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		15.332 %41.77
Demokratik Sol Parti
DSP 		781 %2.13
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		557 %1.52
Saadet Partisi
SAADET 		280 %0.76
Vatan Partisi
VATAN 		175 %0.48
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		125 %0.34
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		96 %0.26
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		12.746 %37.63
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		12.742 %37.62
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6.897 %20.36
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		731 %2.16
Demokrat Parti
DP 		167 %0.49
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		141 %0.42
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		122 %0.36
Büyük Birlik Partisi
BBP 		95 %0.28
Saadet Partisi
SAADET 		89 %0.26
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		55 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		51 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		35 %0.1
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		12.026 %54.09
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.141 %27.62
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.638 %7.37
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.396 %6.28
Demokrat Parti
DP 		438 %1.97
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		404 %1.82
Saadet Partisi
SAADET 		191 %0.86
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altıeylül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayvalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Balya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bandırma
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bigadiç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dursunbey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erdek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gömeç
Açılan Sandık Oranı %0
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Gönen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Havran
Açılan Sandık Oranı %0
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İvrindi
Açılan Sandık Oranı %0
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Karesi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kepsut
Açılan Sandık Oranı %0
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Manyas
Açılan Sandık Oranı %0
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Marmara
Açılan Sandık Oranı %0
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Savaştepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Sındırgı
Açılan Sandık Oranı %0
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Susurluk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altıeylül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayvalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Balya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bandırma
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bigadiç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dursunbey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erdek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gömeç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gönen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Havran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İvrindi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karesi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kepsut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Manyas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Marmara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Savaştepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sındırgı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Susurluk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0