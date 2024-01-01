SİNOP SEÇİM SONUÇLARI

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  • Sinop Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Yakup Üçüncüoğlu adalet-ve-kalkinma-partisi
Yakup
Üçüncüoğlu
%0 0 Oy
Metin Gürbüz cumhuriyet-halk-partisi
Metin
Gürbüz
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 33.562 %45.41
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 26.505 %35.86
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 6.643 %8.99
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 5.770 %7.81
Saadet Partisi
SAADET 		- 627 %0.85
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 190 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 148 %0.2
Demokrat Parti
DP 		- 61 %0.08
Vatan Partisi
VATAN 		- 43 %0.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 38 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 29.249 %43.71
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 23.326 %34.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 12.998 %19.43
Saadet Partisi
SAADET 		- 894 %1.34
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 123 %0.18
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 118 %0.18
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 109 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 94 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 22.272 %36.71
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 17.620 %29.05
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 7.489 %12.35
Demokrat Parti
DP 		- 7.125 %11.75
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 2.185 %3.6
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.550 %2.56
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.195 %1.97
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 641 %1.06
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 551 %0.91
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 36 %0.06
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		70.439 %51.19
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		34.867 %25.34
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		15.767 %11.46
İyi Parti
İYİ PARTİ 		13.007 %9.45
Saadet Partisi
SAADET 		1.255 %0.91
Demokrat Parti
DP 		806 %0.59
Demokratik Sol Parti
DSP 		306 %0.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		300 %0.22
Büyük Birlik Partisi
BBP 		259 %0.19
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		90 %0.07
Vatan Partisi
VATAN 		33 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		66.313 %51.08
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		32.543 %25.07
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		23.954 %18.45
Saadet Partisi
SAADET 		2.668 %2.06
Demokrat Parti
DP 		1.270 %0.98
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		831 %0.64
Büyük Birlik Partisi
BBP 		772 %0.59
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		536 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		308 %0.24
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		261 %0.2
Demokratik Sol Parti
DSP 		209 %0.16
Bağımsız
BĞMSZ 		158 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		52.293 %42.38
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		26.594 %21.55
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		16.842 %13.65
Demokrat Parti
DP 		10.156 %8.23
Demokratik Sol Parti
DSP 		5.748 %4.66
Saadet Partisi
SAADET 		4.339 %3.52
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.511 %2.04
Anavatan Partisi
ANAP 		1.306 %1.06
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.272 %1.03
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		689 %0.56
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		590 %0.48
Bağımsız
BĞMSZ 		442 %0.36
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		361 %0.29
Emek Partisi
EMEP 		241 %0.2
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ayancık
Açılan Sandık Oranı %0
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Boyabat
Açılan Sandık Oranı %0
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Dikmen
Açılan Sandık Oranı %0
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Durağan
Açılan Sandık Oranı %0
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Erfelek
Açılan Sandık Oranı %0
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Gerze
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Saraydüzü
Açılan Sandık Oranı %0
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Türkeli
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ayancık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Boyabat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dikmen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Durağan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erfelek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gerze
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saraydüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Türkeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0