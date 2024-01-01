AYANCIK SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

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cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.044 %54.82
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.681 %36.34
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 560 %7.59
Saadet Partisi
SAADET 		- 48 %0.65
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 30 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 14 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.762 %49.72
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.019 %39.9
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 639 %8.45
Saadet Partisi
SAADET 		- 146 %1.93
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.014 %46.2
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.862 %28.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.293 %19.82
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 203 %3.11
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 97 %1.49
Saadet Partisi
SAADET 		- 55 %0.84
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.816 %52.26
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.592 %35.5
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		752 %10.3
Saadet Partisi
SAADET 		51 %0.7
Demokratik Sol Parti
DSP 		37 %0.51
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		28 %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		26 %0.36
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.350 %44.67
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.770 %36.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.165 %15.54
Saadet Partisi
SAADET 		171 %2.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		43 %0.57
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.900 %45.71
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.618 %25.5
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.475 %23.25
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		273 %4.3
Saadet Partisi
SAADET 		79 %1.25
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Boyabat
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Dikmen
Açılan Sandık Oranı %0
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Durağan
Açılan Sandık Oranı %0
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Erfelek
Açılan Sandık Oranı %0
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Gerze
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Saraydüzü
Açılan Sandık Oranı %0
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Türkeli
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Boyabat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dikmen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Durağan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erfelek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gerze
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Saraydüzü
Açılan Sandık Oranı %0
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Türkeli
Açılan Sandık Oranı %0
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