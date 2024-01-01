TÜRKELİ SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
Demokratik Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.318 %61.06
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.406 %37.04
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 37 %0.97
Saadet Partisi
SAADET 		- 26 %0.68
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 5 %0.13
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.783 %54.84
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.416 %43.56
Saadet Partisi
SAADET 		- 44 %1.35
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 8 %0.25
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 662 %22.75
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 650 %22.34
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 551 %18.93
Demokrat Parti
DP 		- 408 %14.02
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 318 %10.93
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 228 %7.84
Saadet Partisi
SAADET 		- 38 %1.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 38 %1.31
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 17 %0.58
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.300 %61.43
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.343 %35.87
Demokratik Sol Parti
DSP 		39 %1.04
Saadet Partisi
SAADET 		35 %0.93
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		21 %0.56
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		6 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.693 %52.48
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.486 %46.06
Saadet Partisi
SAADET 		40 %1.24
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		7 %0.22
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		732 %25.26
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		646 %22.29
Büyük Birlik Partisi
BBP 		595 %20.53
Demokrat Parti
DP 		459 %15.84
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		344 %11.87
Saadet Partisi
SAADET 		87 %3
Demokratik Sol Parti
DSP 		35 %1.21
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ayancık
Açılan Sandık Oranı %0
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Boyabat
Açılan Sandık Oranı %0
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Dikmen
Açılan Sandık Oranı %0
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Durağan
Açılan Sandık Oranı %0
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Erfelek
Açılan Sandık Oranı %0
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Gerze
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Saraydüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ayancık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Boyabat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dikmen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Durağan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erfelek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gerze
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saraydüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0