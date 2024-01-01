KARS SEÇİM SONUÇLARI

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  • Kars Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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  • Geçerli Oy 0
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  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
Ötüken Senger milliyetci-hareket-partisi
Ötüken
Senger
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 18.608 %27.08
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 17.657 %25.7
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 12.017 %17.49
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 10.638 %15.48
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 7.613 %11.08
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 1.002 %1.46
Saadet Partisi
SAADET 		- 921 %1.34
Vatan Partisi
VATAN 		- 121 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 87 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 38 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 19.138 %28.66
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 17.170 %25.72
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 14.754 %22.1
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 13.140 %19.68
Saadet Partisi
SAADET 		- 696 %1.04
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 654 %0.98
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 429 %0.64
Demokrat Parti
DP 		- 423 %0.63
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 281 %0.42
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 63 %0.09
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 22 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 20.636 %33.4
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 14.808 %23.97
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 12.216 %19.77
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 9.436 %15.27
Demokrat Parti
DP 		- 2.091 %3.38
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.251 %2.02
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.025 %1.66
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 158 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 110 %0.18
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 51 %0.08
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		43.774 %30.89
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		37.108 %26.18
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		25.887 %18.27
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		21.706 %15.32
Demokratik Sol Parti
DSP 		6.450 %4.55
İyi Parti
İYİ PARTİ 		4.916 %3.47
Saadet Partisi
SAADET 		1.353 %0.95
Vatan Partisi
VATAN 		389 %0.27
Büyük Birlik Partisi
BBP 		132 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		46.047 %31.87
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		36.417 %25.21
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		26.174 %18.12
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		19.659 %13.61
Bağımsız
BĞMSZ 		6.172 %4.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.161 %1.5
Saadet Partisi
SAADET 		2.049 %1.42
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.600 %1.11
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.207 %0.84
Demokrat Parti
DP 		1.083 %0.75
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.057 %0.73
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		508 %0.35
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		349 %0.24
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		51.567 %35.66
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		26.806 %18.53
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		24.619 %17.02
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		20.592 %14.24
Demokrat Parti
DP 		6.044 %4.18
Saadet Partisi
SAADET 		5.446 %3.77
Demokratik Sol Parti
DSP 		5.087 %3.52
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		899 %0.62
Bağımsız
BĞMSZ 		787 %0.54
Anavatan Partisi
ANAP 		733 %0.51
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		645 %0.45
Emek Partisi
EMEP 		622 %0.43
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		587 %0.41
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		190 %0.13
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyaka
Açılan Sandık Oranı %0
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Arpaçay
Açılan Sandık Oranı %0
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Digor
Açılan Sandık Oranı %0
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Kağızman
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıkamış
Açılan Sandık Oranı %0
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Selim
Açılan Sandık Oranı %0
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Susuz
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dağpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyaka
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arpaçay
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Digor
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kağızman
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıkamış
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selim
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Susuz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dağpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0