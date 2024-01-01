SELİM SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.236 %41.73
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.072 %36.19
Saadet Partisi
SAADET 		- 537 %18.13
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 63 %2.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 46 %1.55
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 8 %0.27
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.149 %42.18
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 692 %25.4
Demokrat Parti
DP 		- 423 %15.53
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 232 %8.52
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 191 %7.01
Saadet Partisi
SAADET 		- 23 %0.84
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 14 %0.51
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.355 %54.75
Demokrat Parti
DP 		- 990 %40
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 68 %2.75
Saadet Partisi
SAADET 		- 25 %1.01
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 18 %0.73
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 16 %0.65
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 3 %0.12
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.115 %38.51
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.023 %35.34
Saadet Partisi
SAADET 		503 %17.37
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		161 %5.56
İyi Parti
İYİ PARTİ 		84 %2.9
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.31
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.031 %38.77
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		634 %23.84
Demokrat Parti
DP 		371 %13.95
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		317 %11.92
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		252 %9.48
Saadet Partisi
SAADET 		31 %1.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		23 %0.86
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.262 %52.02
Demokrat Parti
DP 		913 %37.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		156 %6.43
Saadet Partisi
SAADET 		54 %2.23
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		41 %1.69
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyaka
Açılan Sandık Oranı %0
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Arpaçay
Açılan Sandık Oranı %0
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Digor
Açılan Sandık Oranı %0
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Kağızman
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıkamış
Açılan Sandık Oranı %0
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Susuz
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dağpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyaka
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arpaçay
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Digor
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kağızman
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıkamış
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Susuz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dağpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0