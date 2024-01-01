MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Merkez Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 12.192 %29.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 10.954 %26.57
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 9.128 %22.14
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 7.613 %18.47
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 920 %2.23
Saadet Partisi
SAADET 		- 221 %0.54
Vatan Partisi
VATAN 		- 121 %0.29
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 38 %0.09
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 37 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 11.127 %28.34
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 9.864 %25.12
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 9.822 %25.01
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 7.631 %19.43
Saadet Partisi
SAADET 		- 296 %0.75
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 273 %0.7
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 167 %0.43
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 63 %0.16
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 22 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 11.657 %32.52
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 10.212 %28.49
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 7.940 %22.15
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 5.201 %14.51
Saadet Partisi
SAADET 		- 337 %0.94
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 253 %0.71
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 158 %0.44
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 84 %0.23
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		11.808 %29.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		11.134 %27.46
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		8.976 %22.14
Demokratik Sol Parti
DSP 		6.476 %15.97
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.549 %3.82
Saadet Partisi
SAADET 		287 %0.71
Vatan Partisi
VATAN 		231 %0.57
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		78 %0.19
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		10.742 %27.83
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.569 %24.79
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		9.130 %23.65
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		7.810 %20.23
Saadet Partisi
SAADET 		457 %1.18
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		409 %1.06
Büyük Birlik Partisi
BBP 		402 %1.04
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		85 %0.22
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		10.510 %29.64
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		10.426 %29.4
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.443 %20.99
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		5.489 %15.48
Saadet Partisi
SAADET 		590 %1.66
Demokratik Sol Parti
DSP 		547 %1.54
Demokrat Parti
DP 		454 %1.28
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyaka
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arpaçay
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Digor
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kağızman
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıkamış
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selim
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Susuz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dağpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyaka
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arpaçay
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Digor
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kağızman
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıkamış
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selim
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Susuz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dağpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0