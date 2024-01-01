DİGOR SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 822 %58.63
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 564 %40.23
Saadet Partisi
SAADET 		- 10 %0.71
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 6 %0.43
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 656 %51.86
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 559 %44.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 28 %2.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 14 %1.11
Saadet Partisi
SAADET 		- 8 %0.63
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 515 %40.17
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 399 %31.12
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 308 %24.02
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 55 %4.29
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3 %0.23
Saadet Partisi
SAADET 		- 2 %0.16
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		774 %55.88
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		590 %42.6
Saadet Partisi
SAADET 		16 %1.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		5 %0.36
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		639 %51.41
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		559 %44.97
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		23 %1.85
Saadet Partisi
SAADET 		22 %1.77
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		529 %42.15
Demokratik Sol Parti
DSP 		382 %30.44
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		295 %23.51
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		49 %3.9
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyaka
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Arpaçay
Açılan Sandık Oranı %0
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Kağızman
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıkamış
Açılan Sandık Oranı %0
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Selim
Açılan Sandık Oranı %0
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Susuz
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dağpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyaka
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arpaçay
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kağızman
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıkamış
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selim
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Susuz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dağpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0