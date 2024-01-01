SUSUZ SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 768 %54.05
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 622 %43.77
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 27 %1.9
Saadet Partisi
SAADET 		- 4 %0.28
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 397 %27.06
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 397 %27.06
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 355 %24.2
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 144 %9.82
Saadet Partisi
SAADET 		- 138 %9.41
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 29 %1.98
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 4 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 3 %0.2
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 468 %31.14
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 346 %23.02
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 336 %22.36
Demokrat Parti
DP 		- 329 %21.89
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 22 %1.46
Saadet Partisi
SAADET 		- 2 %0.13
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		752 %54.57
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		617 %44.78
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.65
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		383 %26.2
Demokratik Sol Parti
DSP 		375 %25.65
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		366 %25.03
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		156 %10.67
Saadet Partisi
SAADET 		131 %8.96
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		38 %2.6
Büyük Birlik Partisi
BBP 		10 %0.68
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		3 %0.21
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		464 %30.71
Demokratik Sol Parti
DSP 		352 %23.3
Demokrat Parti
DP 		335 %22.17
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		333 %22.04
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		26 %1.72
Saadet Partisi
SAADET 		1 %0.07
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyaka
Açılan Sandık Oranı %0
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Arpaçay
Açılan Sandık Oranı %0
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Digor
Açılan Sandık Oranı %0
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Kağızman
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıkamış
Açılan Sandık Oranı %0
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Selim
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dağpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyaka
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arpaçay
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Digor
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kağızman
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıkamış
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selim
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dağpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0