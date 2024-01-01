İLKADIM SEÇİM SONUÇLARI

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  • İlkadım Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 93.540 %50.88
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 81.996 %44.6
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.054 %1.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.669 %0.91
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 842 %0.46
Demokrat Parti
DP 		- 760 %0.41
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 533 %0.29
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 78.614 %40.82
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 75.014 %38.95
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 34.277 %17.8
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.709 %1.41
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 845 %0.44
Demokrat Parti
DP 		- 584 %0.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 256 %0.13
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 160 %0.08
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 149 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 58.996 %35.46
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 58.405 %35.1
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 38.345 %23.05
Saadet Partisi
SAADET 		- 5.122 %3.08
Demokrat Parti
DP 		- 2.472 %1.49
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.960 %1.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 459 %0.28
Emek Partisi
EMEP 		- 354 %0.21
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 207 %0.12
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 62 %0.04
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		87.050 %47.39
İyi Parti
İYİ PARTİ 		82.692 %45.02
Saadet Partisi
SAADET 		2.842 %1.55
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.035 %1.11
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.782 %0.97
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.014 %0.55
Demokrat Parti
DP 		784 %0.43
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		586 %0.32
Vatan Partisi
VATAN 		246 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		81.840 %42.56
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		65.225 %33.92
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		37.132 %19.31
Saadet Partisi
SAADET 		3.148 %1.64
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.260 %0.66
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		1.136 %0.59
Demokrat Parti
DP 		844 %0.44
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		681 %0.35
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		230 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		198 %0.1
Doğru Yol Partisi
DYP 		172 %0.09
Millet Partisi
Millet 		162 %0.08
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		133 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		118 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		60.884 %36.61
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		53.264 %32.02
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		38.015 %22.86
Saadet Partisi
SAADET 		6.851 %4.12
Demokrat Parti
DP 		3.836 %2.31
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.657 %1.6
Emek Partisi
EMEP 		817 %0.49
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
19 Mayıs
Açılan Sandık Oranı %0
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Alaçam
Açılan Sandık Oranı %0
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Asarcık
Açılan Sandık Oranı %0
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Atakum
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayvacık
Açılan Sandık Oranı %0
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Bafra
Açılan Sandık Oranı %0
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Canik
Açılan Sandık Oranı %0
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Çarşamba
Açılan Sandık Oranı %0
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Havza
Açılan Sandık Oranı %0
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Kavak
Açılan Sandık Oranı %0
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Ladik
Açılan Sandık Oranı %0
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Salıpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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Tekkeköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Terme
Açılan Sandık Oranı %0
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Vezirköprü
Açılan Sandık Oranı %0
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Yakakent
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
19 Mayıs
Açılan Sandık Oranı %0
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Alaçam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Asarcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Atakum
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayvacık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bafra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Canik
Açılan Sandık Oranı %0
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Çarşamba
Açılan Sandık Oranı %0
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Havza
Açılan Sandık Oranı %0
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Kavak
Açılan Sandık Oranı %0
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Ladik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Salıpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tekkeköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Terme
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Vezirköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yakakent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0