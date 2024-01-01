TEKKEKÖY SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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19 Mayıs
Açılan Sandık Oranı %0
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Alaçam
Açılan Sandık Oranı %0
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Asarcık
Açılan Sandık Oranı %0
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Atakum
Açılan Sandık Oranı %0
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Ayvacık
Açılan Sandık Oranı %0
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Bafra
Açılan Sandık Oranı %0
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Canik
Açılan Sandık Oranı %0
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Çarşamba
Açılan Sandık Oranı %0
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Havza
Açılan Sandık Oranı %0
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İlkadım
Açılan Sandık Oranı %0
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Kavak
Açılan Sandık Oranı %0
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Ladik
Açılan Sandık Oranı %0
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Salıpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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Terme
Açılan Sandık Oranı %0
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Vezirköprü
Açılan Sandık Oranı %0
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Yakakent
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
19 Mayıs
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Alaçam
Açılan Sandık Oranı %0
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Asarcık
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|
Atakum
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|
Ayvacık
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Bafra
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Canik
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|
Çarşamba
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|
Havza
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
İlkadım
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kavak
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Ladik
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
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Salıpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Terme
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|
Vezirköprü
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
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|%0 0
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|%0 0
|
Yakakent
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0