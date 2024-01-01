ALAÇAM SEÇİM SONUÇLARI

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  • Alaçam Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 8.976 %51.58
Demokrat Parti
DP 		- 5.429 %31.2
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.386 %13.71
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 190 %1.09
Saadet Partisi
SAADET 		- 181 %1.04
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 158 %0.91
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 81 %0.47
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 8.889 %48.24
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 6.206 %33.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.936 %15.93
Demokrat Parti
DP 		- 157 %0.85
Saadet Partisi
SAADET 		- 142 %0.77
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 50 %0.27
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 47 %0.26
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.153 %44.77
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.221 %31.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.455 %20.66
Demokrat Parti
DP 		- 72 %1.02
Saadet Partisi
SAADET 		- 59 %0.84
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 56 %0.8
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 26 %0.37
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		8.893 %51.9
Demokrat Parti
DP 		4.494 %26.23
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.975 %17.36
Saadet Partisi
SAADET 		222 %1.3
Demokratik Sol Parti
DSP 		199 %1.16
Büyük Birlik Partisi
BBP 		164 %0.96
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		106 %0.62
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		81 %0.47
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.839 %48.55
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.716 %31.39
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.106 %17.06
Demokrat Parti
DP 		171 %0.94
Saadet Partisi
SAADET 		127 %0.7
Büyük Birlik Partisi
BBP 		67 %0.37
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		49 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		41 %0.23
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		35 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		21 %0.12
Millet Partisi
Millet 		20 %0.11
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		15 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.034 %43.65
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.060 %29.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.583 %22.77
Demokratik Sol Parti
DSP 		109 %1.57
Demokrat Parti
DP 		83 %1.19
Saadet Partisi
SAADET 		82 %1.18
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
19 Mayıs
Açılan Sandık Oranı %0
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Asarcık
Açılan Sandık Oranı %0
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Atakum
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayvacık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bafra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Canik
Açılan Sandık Oranı %0
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Çarşamba
Açılan Sandık Oranı %0
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Havza
Açılan Sandık Oranı %0
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İlkadım
Açılan Sandık Oranı %0
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Kavak
Açılan Sandık Oranı %0
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Ladik
Açılan Sandık Oranı %0
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Salıpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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Tekkeköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Terme
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Vezirköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yakakent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
19 Mayıs
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Asarcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Atakum
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayvacık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bafra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Canik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çarşamba
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Havza
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İlkadım
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ladik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Salıpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tekkeköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Terme
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Vezirköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yakakent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0