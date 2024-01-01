ÇARŞAMBA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Çarşamba Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 61.824 %74.41
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 12.367 %14.88
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 4.816 %5.8
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.999 %2.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.107 %1.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 507 %0.61
Demokrat Parti
DP 		- 466 %0.56
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 49.275 %60.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 21.745 %26.85
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 6.293 %7.77
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.644 %3.27
Demokrat Parti
DP 		- 405 %0.5
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 391 %0.48
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 148 %0.18
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 79 %0.1
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 16.248 %52.89
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 9.819 %31.96
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.967 %6.4
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.356 %4.41
Demokrat Parti
DP 		- 942 %3.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 390 %1.27
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		59.671 %72.48
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		12.895 %15.66
Büyük Birlik Partisi
BBP 		5.250 %6.38
Saadet Partisi
SAADET 		2.345 %2.85
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.334 %1.62
Demokratik Sol Parti
DSP 		594 %0.72
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		243 %0.3
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		47.959 %59.54
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		20.783 %25.8
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.558 %9.38
Saadet Partisi
SAADET 		2.793 %3.47
Demokrat Parti
DP 		403 %0.5
Büyük Birlik Partisi
BBP 		380 %0.47
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		174 %0.22
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		104 %0.13
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		95 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		92 %0.11
Millet Partisi
Millet 		83 %0.1
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		77 %0.1
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		49 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		15.567 %51.23
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		9.232 %30.38
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.358 %7.76
Saadet Partisi
SAADET 		1.655 %5.45
Demokrat Parti
DP 		1.059 %3.48
Demokratik Sol Parti
DSP 		518 %1.7
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
19 Mayıs
Açılan Sandık Oranı %0
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Alaçam
Açılan Sandık Oranı %0
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Asarcık
Açılan Sandık Oranı %0
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Atakum
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayvacık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bafra
Açılan Sandık Oranı %0
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Canik
Açılan Sandık Oranı %0
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Havza
Açılan Sandık Oranı %0
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İlkadım
Açılan Sandık Oranı %0
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Kavak
Açılan Sandık Oranı %0
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Ladik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Salıpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tekkeköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Terme
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Vezirköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yakakent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
19 Mayıs
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alaçam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Asarcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Atakum
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayvacık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bafra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Canik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Havza
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İlkadım
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ladik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Salıpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tekkeköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Terme
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Vezirköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yakakent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0