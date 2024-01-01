CANİK SEÇİM SONUÇLARI

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  • Canik Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 34.655 %62.79
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 14.550 %26.36
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.768 %5.02
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.329 %2.41
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.134 %2.05
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 526 %0.95
Demokrat Parti
DP 		- 228 %0.41
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 29.775 %55.03
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 19.294 %35.66
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.652 %4.9
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.634 %3.02
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 210 %0.39
Demokrat Parti
DP 		- 200 %0.37
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 118 %0.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 83 %0.15
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 73 %0.13
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 63 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 18.201 %52.53
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 11.021 %31.81
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.788 %8.05
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.246 %3.6
Demokrat Parti
DP 		- 870 %2.51
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 408 %1.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 114 %0.33
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		34.726 %63.32
İyi Parti
İYİ PARTİ 		14.522 %26.48
Saadet Partisi
SAADET 		2.003 %3.65
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.716 %3.13
Demokratik Sol Parti
DSP 		756 %1.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		643 %1.17
Demokrat Parti
DP 		201 %0.37
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		132 %0.24
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		72 %0.13
Vatan Partisi
VATAN 		67 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		29.863 %55.43
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		17.660 %32.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.744 %6.95
Saadet Partisi
SAADET 		1.686 %3.13
Büyük Birlik Partisi
BBP 		469 %0.87
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		84 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		77 %0.14
Millet Partisi
Millet 		74 %0.14
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		69 %0.13
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		67 %0.12
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		63 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		23 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		18.061 %52.38
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		10.634 %30.84
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.876 %8.34
Saadet Partisi
SAADET 		1.487 %4.31
Demokrat Parti
DP 		947 %2.75
Demokratik Sol Parti
DSP 		474 %1.37
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
19 Mayıs
Açılan Sandık Oranı %0
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Alaçam
Açılan Sandık Oranı %0
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Asarcık
Açılan Sandık Oranı %0
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Atakum
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayvacık
Açılan Sandık Oranı %0
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Bafra
Açılan Sandık Oranı %0
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Çarşamba
Açılan Sandık Oranı %0
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Havza
Açılan Sandık Oranı %0
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İlkadım
Açılan Sandık Oranı %0
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Kavak
Açılan Sandık Oranı %0
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Ladik
Açılan Sandık Oranı %0
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Salıpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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Tekkeköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Terme
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Vezirköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yakakent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
19 Mayıs
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alaçam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Asarcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Atakum
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayvacık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bafra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çarşamba
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Havza
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İlkadım
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ladik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Salıpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tekkeköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Terme
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Vezirköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yakakent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0