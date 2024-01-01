AĞRI SEÇİM SONUÇLARI

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  • Ağrı Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
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  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Mehmet Salih Aydın adalet-ve-kalkinma-partisi
Mehmet Salih
Aydın
%0 0 Oy
Erkan Bulut cumhuriyet-halk-partisi
Erkan
Bulut
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 55.363 %43.86
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 49.508 %39.22
Saadet Partisi
SAADET 		- 11.598 %9.19
Demokrat Parti
DP 		- 3.036 %2.4
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.687 %2.13
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 1.576 %1.25
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.184 %0.94
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 621 %0.49
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 211 %0.17
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 67 %0.05
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 64 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 50.731 %42.91
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 45.227 %38.26
Demokrat Parti
DP 		- 5.859 %4.96
Saadet Partisi
SAADET 		- 5.326 %4.5
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 4.649 %3.93
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.497 %1.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.458 %1.23
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.083 %0.92
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 896 %0.76
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 636 %0.54
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 397 %0.34
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 273 %0.23
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 169 %0.14
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 24 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 35.079 %35.84
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 31.124 %31.8
Saadet Partisi
SAADET 		- 13.851 %14.15
Demokrat Parti
DP 		- 8.994 %9.19
Anavatan Partisi
ANAP 		- 2.100 %2.15
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.298 %1.33
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.215 %1.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.086 %1.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.076 %1.1
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 1.034 %1.06
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 503 %0.51
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 260 %0.27
Millet Partisi
Millet 		- 186 %0.19
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		- 82 %0.08
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		99.099 %45.21
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		82.287 %37.54
Saadet Partisi
SAADET 		13.721 %6.26
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		9.055 %4.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.845 %2.67
Demokrat Parti
DP 		3.501 %1.6
İyi Parti
İYİ PARTİ 		2.267 %1.03
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.037 %0.93
Vatan Partisi
VATAN 		374 %0.17
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		94.157 %43.6
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		75.016 %34.74
Saadet Partisi
SAADET 		10.679 %4.94
Demokrat Parti
DP 		8.943 %4.14
Liberal Demokrat Parti
LDP 		7.436 %3.44
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.594 %2.13
Doğru Yol Partisi
DYP 		3.406 %1.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.091 %1.43
Bağımsız
BĞMSZ 		2.801 %1.3
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.046 %0.95
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		987 %0.46
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		900 %0.42
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		880 %0.41
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		487 %0.23
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		292 %0.14
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		249 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		73.831 %36.88
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		55.002 %27.47
Saadet Partisi
SAADET 		20.762 %10.37
Demokrat Parti
DP 		15.306 %7.65
Bağımsız
BĞMSZ 		7.780 %3.89
Büyük Birlik Partisi
BBP 		5.468 %2.73
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.746 %2.37
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.446 %2.22
Anavatan Partisi
ANAP 		3.353 %1.67
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.422 %1.21
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.355 %1.18
Liberal Demokrat Parti
LDP 		1.639 %0.82
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		1.034 %0.52
Millet Partisi
Millet 		693 %0.35
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		674 %0.34
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		475 %0.24
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		209 %0.1
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Diyadin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğubayazıt
Açılan Sandık Oranı %0
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Eleşkirt
Açılan Sandık Oranı %0
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Hamur
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Patnos
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşlıçay
Açılan Sandık Oranı %0
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Tutak
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dedeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Tahir
Açılan Sandık Oranı %0
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Yayladüzü
Açılan Sandık Oranı %0
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Yücekapı
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Diyadin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğubayazıt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eleşkirt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hamur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Patnos
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşlıçay
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tutak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dedeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tahir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yücekapı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0