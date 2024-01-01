YÜCEKAPI SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
Anadolu Birliği Partisi
%0 0 Oy
Halkın Kurtuluş Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		- 638 %51.91
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 576 %46.87
Saadet Partisi
SAADET 		- 11 %0.9
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4 %0.33
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 371 %30.36
Demokrat Parti
DP 		- 319 %26.1
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 291 %23.81
Saadet Partisi
SAADET 		- 223 %18.25
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 18 %1.47
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 469 %51.09
Saadet Partisi
SAADET 		- 449 %48.91
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		597 %49.5
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		560 %46.43
Saadet Partisi
SAADET 		49 %4.06
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		404 %41.02
Demokrat Parti
DP 		308 %31.27
Saadet Partisi
SAADET 		273 %27.72
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		454 %50.5
Saadet Partisi
SAADET 		445 %49.5
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Diyadin
Açılan Sandık Oranı %0
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Doğubayazıt
Açılan Sandık Oranı %0
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Eleşkirt
Açılan Sandık Oranı %0
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Hamur
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Patnos
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşlıçay
Açılan Sandık Oranı %0
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Tutak
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dedeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Tahir
Açılan Sandık Oranı %0
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Yayladüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Diyadin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğubayazıt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eleşkirt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hamur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Patnos
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşlıçay
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tutak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dedeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tahir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0