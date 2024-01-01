TAŞLIÇAY SEÇİM SONUÇLARI

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  • Taşlıçay Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.243 %38.25
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.109 %34.12
Saadet Partisi
SAADET 		- 329 %10.12
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 328 %10.09
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 240 %7.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.365 %47.79
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 1.354 %47.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 62 %2.17
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 42 %1.47
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 33 %1.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		- 1.025 %38.86
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 761 %28.85
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 670 %25.4
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 136 %5.16
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 23 %0.87
Saadet Partisi
SAADET 		- 16 %0.61
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 7 %0.27
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.212 %37.88
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.143 %35.72
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		345 %10.78
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		293 %9.16
Saadet Partisi
SAADET 		199 %6.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		8 %0.25
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.361 %48.02
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		1.356 %47.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		72 %2.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		33 %1.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		12 %0.42
PARTİLER OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		963 %38.03
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		764 %30.17
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		618 %24.41
Bağımsız
BĞMSZ 		142 %5.61
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		45 %1.78
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Diyadin
Açılan Sandık Oranı %0
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Doğubayazıt
Açılan Sandık Oranı %0
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Eleşkirt
Açılan Sandık Oranı %0
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Hamur
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Patnos
Açılan Sandık Oranı %0
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Tutak
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dedeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Tahir
Açılan Sandık Oranı %0
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Yayladüzü
Açılan Sandık Oranı %0
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Yücekapı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Diyadin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğubayazıt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eleşkirt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hamur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Patnos
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tutak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dedeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tahir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yücekapı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0