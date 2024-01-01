MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Diyadin
Açılan Sandık Oranı %0
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Doğubayazıt
Açılan Sandık Oranı %0
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Eleşkirt
Açılan Sandık Oranı %0
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Hamur
Açılan Sandık Oranı %0
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Patnos
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşlıçay
Açılan Sandık Oranı %0
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Tutak
Açılan Sandık Oranı %0
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|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Dedeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Tahir
Açılan Sandık Oranı %0
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Yayladüzü
Açılan Sandık Oranı %0
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Yücekapı
Açılan Sandık Oranı %0
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Diyadin
Açılan Sandık Oranı %0
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Doğubayazıt
Açılan Sandık Oranı %0
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Eleşkirt
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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Hamur
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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Patnos
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşlıçay
Açılan Sandık Oranı %0
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Tutak
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Dedeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Tahir
Açılan Sandık Oranı %0
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Yayladüzü
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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Yücekapı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
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