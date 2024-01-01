MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Merkez Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 25.799 %55.57
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 17.240 %37.13
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 1.227 %2.64
Saadet Partisi
SAADET 		- 949 %2.04
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 892 %1.92
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 67 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 64 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 57 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 20.616 %45.67
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 20.610 %45.66
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.305 %2.89
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 842 %1.87
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 636 %1.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 403 %0.89
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 366 %0.81
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 137 %0.3
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 98 %0.22
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 74 %0.16
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 55 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 13.378 %39.07
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 11.080 %32.36
Saadet Partisi
SAADET 		- 7.381 %21.55
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 667 %1.95
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 571 %1.67
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 503 %1.47
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 244 %0.71
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 221 %0.65
Demokrat Parti
DP 		- 200 %0.58
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		24.902 %54.17
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		17.298 %37.63
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.277 %2.78
Saadet Partisi
SAADET 		1.275 %2.77
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.090 %2.37
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		127 %0.28
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		19.921 %44.42
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		19.809 %44.17
Saadet Partisi
SAADET 		1.616 %3.6
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.098 %2.45
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		866 %1.93
Büyük Birlik Partisi
BBP 		765 %1.71
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		464 %1.03
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		239 %0.53
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		65 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		12.827 %37.88
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		10.815 %31.94
Saadet Partisi
SAADET 		6.987 %20.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.230 %3.63
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		719 %2.12
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		561 %1.66
Demokratik Sol Parti
DSP 		446 %1.32
Demokrat Parti
DP 		280 %0.83
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Diyadin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğubayazıt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eleşkirt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hamur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Patnos
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşlıçay
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tutak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dedeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tahir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yücekapı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Diyadin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğubayazıt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eleşkirt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hamur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Patnos
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşlıçay
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tutak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dedeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tahir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yücekapı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0