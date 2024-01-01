TUTAK SEÇİM SONUÇLARI

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  • Tutak Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 621 %19.24
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 590 %18.28
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 555 %17.2
Demokrat Parti
DP 		- 554 %17.17
Saadet Partisi
SAADET 		- 321 %9.95
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 261 %8.09
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 220 %6.82
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 89 %2.76
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 16 %0.5
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 1.208 %38.54
Saadet Partisi
SAADET 		- 948 %30.25
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 707 %22.56
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 177 %5.65
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 53 %1.69
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 32 %1.02
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 9 %0.29
PARTİLER ADAY OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.241 %45.29
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 898 %32.77
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 323 %11.79
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 121 %4.42
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 111 %4.05
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 35 %1.28
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 8 %0.29
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 3 %0.11
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		777 %24.4
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		677 %21.26
Büyük Birlik Partisi
BBP 		443 %13.91
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		377 %11.84
Demokrat Parti
DP 		365 %11.46
Saadet Partisi
SAADET 		232 %7.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		212 %6.66
İyi Parti
İYİ PARTİ 		95 %2.98
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		6 %0.19
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		1.173 %38
Saadet Partisi
SAADET 		956 %30.97
Liberal Demokrat Parti
LDP 		606 %19.63
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		331 %10.72
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		17 %0.55
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		4 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		1.166 %43.87
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		786 %29.57
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		428 %16.1
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		132 %4.97
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		120 %4.51
Demokratik Sol Parti
DSP 		13 %0.49
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		13 %0.49
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Diyadin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğubayazıt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eleşkirt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hamur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Patnos
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşlıçay
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dedeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Tahir
Açılan Sandık Oranı %0
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Yayladüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yücekapı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Diyadin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğubayazıt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eleşkirt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hamur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Patnos
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşlıçay
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dedeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tahir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yücekapı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0