DEDELİ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Dedeli Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		- 837 %51.29
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 753 %46.14
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 26 %1.59
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 12 %0.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4 %0.25
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 871 %56.34
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 670 %43.34
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 5 %0.32
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		- 721 %52.47
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 653 %47.53
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		776 %49.46
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		708 %45.12
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		63 %4.02
İyi Parti
İYİ PARTİ 		22 %1.4
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		855 %55.85
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		676 %44.15
PARTİLER OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		711 %52.59
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		641 %47.41
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Diyadin
Açılan Sandık Oranı %0
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Doğubayazıt
Açılan Sandık Oranı %0
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Eleşkirt
Açılan Sandık Oranı %0
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Hamur
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Patnos
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşlıçay
Açılan Sandık Oranı %0
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Tutak
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Tahir
Açılan Sandık Oranı %0
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Yayladüzü
Açılan Sandık Oranı %0
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Yücekapı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Diyadin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğubayazıt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eleşkirt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hamur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Patnos
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşlıçay
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tutak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Tahir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yücekapı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0