DİYADİN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Diyadin Toplam Seçmen 0
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  • Kullanılan Oy 0
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  • Geçersiz Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 4.385 %56.82
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.650 %34.34
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 486 %6.3
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 72 %0.93
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 59 %0.76
Saadet Partisi
SAADET 		- 52 %0.67
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 14 %0.18
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 3.568 %48.43
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.372 %32.19
Demokrat Parti
DP 		- 980 %13.3
Saadet Partisi
SAADET 		- 274 %3.72
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 79 %1.07
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 36 %0.49
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 32 %0.43
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 27 %0.37
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 2.352 %33.15
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.279 %18.02
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 1.034 %14.57
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 964 %13.59
Demokrat Parti
DP 		- 554 %7.81
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 215 %3.03
Anavatan Partisi
ANAP 		- 209 %2.95
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 193 %2.72
Millet Partisi
Millet 		- 186 %2.62
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		- 82 %1.16
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 28 %0.39
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		4.305 %56.34
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.571 %33.65
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		560 %7.33
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		113 %1.48
İyi Parti
İYİ PARTİ 		76 %0.99
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		16 %0.21
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		3.445 %47.39
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.430 %33.43
Demokrat Parti
DP 		1.014 %13.95
Saadet Partisi
SAADET 		239 %3.29
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		51 %0.7
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		47 %0.65
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		43 %0.59
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		2.316 %33.37
Saadet Partisi
SAADET 		1.175 %16.93
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.031 %14.85
Liberal Demokrat Parti
LDP 		1.009 %14.54
Demokrat Parti
DP 		517 %7.45
Demokratik Sol Parti
DSP 		214 %3.08
Millet Partisi
Millet 		213 %3.07
Anavatan Partisi
ANAP 		202 %2.91
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		183 %2.64
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		81 %1.17
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Doğubayazıt
Açılan Sandık Oranı %0
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Eleşkirt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hamur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Patnos
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşlıçay
Açılan Sandık Oranı %0
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Tutak
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dedeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Tahir
Açılan Sandık Oranı %0
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Yayladüzü
Açılan Sandık Oranı %0
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Yücekapı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Doğubayazıt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eleşkirt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hamur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Patnos
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşlıçay
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tutak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dedeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tahir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yücekapı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0