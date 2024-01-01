HAMUR SEÇİM SONUÇLARI

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  • Hamur Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 904 %51.33
Saadet Partisi
SAADET 		- 803 %45.6
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 27 %1.53
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 21 %1.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 3 %0.17
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3 %0.17
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 576 %40.08
Saadet Partisi
SAADET 		- 388 %27
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 233 %16.21
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 187 %13.01
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 45 %3.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 7 %0.49
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 428 %30.04
Anavatan Partisi
ANAP 		- 378 %26.53
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 375 %26.32
Demokrat Parti
DP 		- 203 %14.25
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 22 %1.54
Saadet Partisi
SAADET 		- 11 %0.77
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 5 %0.35
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3 %0.21
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		792 %45.41
Saadet Partisi
SAADET 		733 %42.03
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		104 %5.96
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		103 %5.91
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		10 %0.57
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		553 %39.14
Saadet Partisi
SAADET 		372 %26.33
Büyük Birlik Partisi
BBP 		223 %15.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		186 %13.16
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		72 %5.1
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4 %0.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		3 %0.21
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		399 %28.36
Anavatan Partisi
ANAP 		361 %25.66
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		353 %25.09
Demokrat Parti
DP 		213 %15.14
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		50 %3.55
Saadet Partisi
SAADET 		25 %1.78
Demokratik Sol Parti
DSP 		6 %0.43
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Diyadin
Açılan Sandık Oranı %0
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Doğubayazıt
Açılan Sandık Oranı %0
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Eleşkirt
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Patnos
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşlıçay
Açılan Sandık Oranı %0
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Tutak
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dedeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Tahir
Açılan Sandık Oranı %0
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Yayladüzü
Açılan Sandık Oranı %0
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Yücekapı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Diyadin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğubayazıt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eleşkirt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Patnos
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşlıçay
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tutak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dedeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tahir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yücekapı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0