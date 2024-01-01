PATNOS SEÇİM SONUÇLARI

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  • Patnos Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 11.054 %44.93
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.473 %26.31
Saadet Partisi
SAADET 		- 6.318 %25.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 260 %1.06
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 189 %0.77
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 189 %0.77
Demokrat Parti
DP 		- 87 %0.35
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 33 %0.13
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 7.272 %32.39
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 5.488 %24.45
Demokrat Parti
DP 		- 4.417 %19.68
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 3.868 %17.23
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 841 %3.75
Saadet Partisi
SAADET 		- 250 %1.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 158 %0.7
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 69 %0.31
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 54 %0.24
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 24 %0.11
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 8 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 5.976 %30.82
Demokrat Parti
DP 		- 4.910 %25.32
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.454 %22.97
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.098 %15.98
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 615 %3.17
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 233 %1.2
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 62 %0.32
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 31 %0.16
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 13 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		11.068 %45.79
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.407 %26.51
Saadet Partisi
SAADET 		5.432 %22.47
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		597 %2.47
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		348 %1.44
İyi Parti
İYİ PARTİ 		277 %1.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		41 %0.17
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.415 %33.52
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		5.667 %25.62
Demokrat Parti
DP 		4.207 %19.02
Liberal Demokrat Parti
LDP 		3.482 %15.74
Doğru Yol Partisi
DYP 		876 %3.96
Saadet Partisi
SAADET 		326 %1.47
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		97 %0.44
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		50 %0.23
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		6.070 %31.91
Demokrat Parti
DP 		4.842 %25.46
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.270 %22.45
Saadet Partisi
SAADET 		2.984 %15.69
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		633 %3.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		112 %0.59
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		110 %0.58
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Diyadin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğubayazıt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eleşkirt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hamur
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşlıçay
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tutak
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dedeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tahir
Açılan Sandık Oranı %0
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Yayladüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yücekapı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Diyadin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğubayazıt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eleşkirt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hamur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşlıçay
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tutak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dedeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tahir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yücekapı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0