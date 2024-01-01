MANİSA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Manisa Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Ferdi Zeyrek cumhuriyet-halk-partisi
Ferdi
Zeyrek
%0 0 Oy
Cengiz Ergün milliyetci-hareket-partisi
Cengiz
Ergün
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 460.671 %52.77
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 332.338 %38.07
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 37.919 %4.34
Demokrat Parti
DP 		- 12.014 %1.38
Saadet Partisi
SAADET 		- 10.098 %1.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 6.626 %0.76
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 4.290 %0.49
Vatan Partisi
VATAN 		- 3.853 %0.44
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 2.888 %0.33
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 354.944 %40.11
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 324.903 %36.71
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 161.770 %18.28
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 21.790 %2.46
Saadet Partisi
SAADET 		- 6.800 %0.77
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 4.355 %0.49
Demokrat Parti
DP 		- 3.522 %0.4
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.334 %0.15
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		- 1.187 %0.13
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 1.046 %0.12
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 982 %0.11
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 912 %0.1
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 834 %0.09
Millet Partisi
Millet 		- 589 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 217.799 %34.93
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 185.463 %29.75
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 106.600 %17.1
Demokrat Parti
DP 		- 42.165 %6.76
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 32.652 %5.24
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 18.629 %2.99
Anavatan Partisi
ANAP 		- 7.954 %1.28
Saadet Partisi
SAADET 		- 7.374 %1.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 2.268 %0.36
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 979 %0.16
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 618 %0.1
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 476 %0.08
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 386 %0.06
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 113 %0.02
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		253.272 %28.61
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		240.111 %27.12
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		162.395 %18.34
İyi Parti
İYİ PARTİ 		134.677 %15.21
Büyük Birlik Partisi
BBP 		46.319 %5.23
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		19.738 %2.23
Saadet Partisi
SAADET 		9.358 %1.06
Demokrat Parti
DP 		6.968 %0.79
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		4.093 %0.46
Vatan Partisi
VATAN 		3.547 %0.4
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2.614 %0.3
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.173 %0.25
Bağımsız
BĞMSZ 		134 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		329.794 %37.52
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		310.442 %35.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		190.991 %21.73
Bağımsız
BĞMSZ 		20.995 %2.39
Saadet Partisi
SAADET 		9.123 %1.04
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.923 %0.79
Demokrat Parti
DP 		4.701 %0.53
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.714 %0.2
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		989 %0.11
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		986 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		919 %0.1
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		886 %0.1
Doğru Yol Partisi
DYP 		271 %0.03
Demokratik Sol Parti
DSP 		212 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		299.266 %35.61
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		220.760 %26.27
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		155.938 %18.56
Demokrat Parti
DP 		55.747 %6.63
Demokratik Sol Parti
DSP 		34.642 %4.12
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		24.648 %2.93
Saadet Partisi
SAADET 		16.145 %1.92
Büyük Birlik Partisi
BBP 		12.235 %1.46
Anavatan Partisi
ANAP 		9.346 %1.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		3.148 %0.37
Millet Partisi
Millet 		2.555 %0.3
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.945 %0.23
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		1.774 %0.21
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.513 %0.18
Emek Partisi
EMEP 		733 %0.09
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ahmetli
Açılan Sandık Oranı %0
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Akhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Alaşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Demirci
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölmarmara
Açılan Sandık Oranı %0
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Gördes
Açılan Sandık Oranı %0
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Kırkağaç
Açılan Sandık Oranı %0
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Köprübaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Kula
Açılan Sandık Oranı %0
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Salihli
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıgöl
Açılan Sandık Oranı %0
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Saruhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Selendi
Açılan Sandık Oranı %0
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Soma
Açılan Sandık Oranı %0
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Şehzadeler
Açılan Sandık Oranı %0
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Turgutlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Yunusemre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ahmetli
Açılan Sandık Oranı %0
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Akhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alaşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demirci
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölmarmara
Açılan Sandık Oranı %0
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Gördes
Açılan Sandık Oranı %0
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Kırkağaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köprübaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kula
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Salihli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıgöl
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saruhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selendi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Soma
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şehzadeler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Turgutlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yunusemre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0