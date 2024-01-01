YUNUSEMRE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Yunusemre Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 57.875 %42.85
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 57.854 %42.83
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 8.062 %5.97
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 7.175 %5.31
Demokrat Parti
DP 		- 1.592 %1.18
Saadet Partisi
SAADET 		- 912 %0.68
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 565 %0.42
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 424 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 362 %0.27
Vatan Partisi
VATAN 		- 242 %0.18
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 51.074 %40.93
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 41.672 %33.4
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 24.378 %19.54
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 5.155 %4.13
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 842 %0.67
Saadet Partisi
SAADET 		- 635 %0.51
Demokrat Parti
DP 		- 496 %0.4
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 212 %0.17
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 117 %0.09
Millet Partisi
Millet 		- 111 %0.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 91 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		58.129 %43.2
İyi Parti
İYİ PARTİ 		56.753 %42.18
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		8.701 %6.47
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.473 %4.81
Demokrat Parti
DP 		1.661 %1.23
Saadet Partisi
SAADET 		1.050 %0.78
Demokratik Sol Parti
DSP 		661 %0.49
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		507 %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		376 %0.28
Vatan Partisi
VATAN 		245 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		50.629 %40.77
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		41.907 %33.75
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		23.373 %18.82
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		5.426 %4.37
Büyük Birlik Partisi
BBP 		989 %0.8
Saadet Partisi
SAADET 		675 %0.54
Demokrat Parti
DP 		438 %0.35
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		221 %0.18
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		132 %0.11
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		131 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		101 %0.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		98 %0.08
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		52 %0.04
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ahmetli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Akhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alaşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demirci
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölmarmara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gördes
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kırkağaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köprübaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kula
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Salihli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıgöl
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saruhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selendi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Soma
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şehzadeler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Turgutlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ahmetli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Akhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alaşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demirci
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölmarmara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gördes
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kırkağaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köprübaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kula
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Salihli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıgöl
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saruhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selendi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Soma
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şehzadeler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Turgutlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0