TURGUTLU SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Ahmetli
Açılan Sandık Oranı %0
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Akhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Alaşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Demirci
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölmarmara
Açılan Sandık Oranı %0
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Gördes
Açılan Sandık Oranı %0
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Kırkağaç
Açılan Sandık Oranı %0
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Köprübaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Kula
Açılan Sandık Oranı %0
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Salihli
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıgöl
Açılan Sandık Oranı %0
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Saruhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Selendi
Açılan Sandık Oranı %0
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Soma
Açılan Sandık Oranı %0
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Şehzadeler
Açılan Sandık Oranı %0
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Yunusemre
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Ahmetli
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
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Akhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Alaşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Demirci
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölmarmara
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
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Gördes
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
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Kırkağaç
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Köprübaşı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kula
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Salihli
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Sarıgöl
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Saruhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Selendi
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
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Soma
Açılan Sandık Oranı %0
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Şehzadeler
Açılan Sandık Oranı %0
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Yunusemre
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0