TURGUTLU SEÇİM SONUÇLARI

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  • Turgutlu Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 36.932 %37.22
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 36.516 %36.8
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 22.944 %23.12
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.341 %1.35
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 912 %0.92
Vatan Partisi
VATAN 		- 582 %0.59
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 42.749 %45.4
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 35.949 %38.18
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 8.972 %9.53
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 4.580 %4.86
Saadet Partisi
SAADET 		- 826 %0.88
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 358 %0.38
Demokrat Parti
DP 		- 285 %0.3
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 232 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 202 %0.21
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 27.265 %40.59
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 24.678 %36.74
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 9.235 %13.75
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 4.508 %6.71
Saadet Partisi
SAADET 		- 531 %0.79
Demokrat Parti
DP 		- 396 %0.59
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 229 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 203 %0.3
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 93 %0.14
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 36 %0.05
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		39.447 %39.97
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		33.112 %33.55
Büyük Birlik Partisi
BBP 		18.525 %18.77
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		4.357 %4.41
Saadet Partisi
SAADET 		1.541 %1.56
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		767 %0.78
Vatan Partisi
VATAN 		567 %0.57
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		384 %0.39
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		41.394 %44.02
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		34.997 %37.21
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		10.653 %11.33
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		4.939 %5.25
Saadet Partisi
SAADET 		988 %1.05
Büyük Birlik Partisi
BBP 		392 %0.42
Demokrat Parti
DP 		328 %0.35
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		244 %0.26
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		61 %0.06
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		48 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		25.816 %38.66
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		23.954 %35.87
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		9.951 %14.9
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		4.773 %7.15
Saadet Partisi
SAADET 		1.044 %1.56
Demokrat Parti
DP 		705 %1.06
Demokratik Sol Parti
DSP 		334 %0.5
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		188 %0.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		16 %0.02
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ahmetli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Akhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alaşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demirci
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölmarmara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gördes
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kırkağaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köprübaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kula
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Salihli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıgöl
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saruhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selendi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Soma
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şehzadeler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yunusemre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ahmetli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Akhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alaşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demirci
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölmarmara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gördes
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kırkağaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köprübaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kula
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Salihli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıgöl
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saruhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selendi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Soma
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şehzadeler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yunusemre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0