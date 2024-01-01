AKHİSAR SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Akhisar Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 61.001 %55.41
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 46.645 %42.37
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.063 %0.97
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 685 %0.62
Vatan Partisi
VATAN 		- 448 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 258 %0.23
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 39.253 %35.92
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 36.869 %33.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 29.513 %27
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.054 %0.96
Demokrat Parti
DP 		- 908 %0.83
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 683 %0.62
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 441 %0.4
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 205 %0.19
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 200 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 162 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 17.426 %28.81
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 16.041 %26.52
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 12.666 %20.94
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 8.377 %13.85
Demokrat Parti
DP 		- 4.098 %6.77
Saadet Partisi
SAADET 		- 822 %1.36
Anavatan Partisi
ANAP 		- 479 %0.79
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 386 %0.64
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 193 %0.32
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		57.779 %52.56
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		47.371 %43.1
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.346 %1.22
Saadet Partisi
SAADET 		1.178 %1.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		958 %0.87
Demokrat Parti
DP 		607 %0.55
Vatan Partisi
VATAN 		308 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		194 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		180 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		38.588 %35.52
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		36.244 %33.36
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		29.952 %27.57
Saadet Partisi
SAADET 		1.212 %1.12
Demokrat Parti
DP 		799 %0.74
Büyük Birlik Partisi
BBP 		702 %0.65
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		275 %0.25
Doğru Yol Partisi
DYP 		272 %0.25
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		238 %0.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		149 %0.14
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		139 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		71 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		16.970 %28.36
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		15.586 %26.05
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		12.876 %21.52
Demokratik Sol Parti
DSP 		7.988 %13.35
Demokrat Parti
DP 		4.116 %6.88
Saadet Partisi
SAADET 		1.017 %1.7
Anavatan Partisi
ANAP 		590 %0.99
Emek Partisi
EMEP 		493 %0.82
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		198 %0.33
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ahmetli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alaşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demirci
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölmarmara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gördes
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kırkağaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köprübaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kula
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Salihli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıgöl
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saruhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selendi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Soma
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şehzadeler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Turgutlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yunusemre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ahmetli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alaşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demirci
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölmarmara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gördes
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kırkağaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köprübaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kula
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Salihli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıgöl
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saruhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selendi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Soma
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şehzadeler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Turgutlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yunusemre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0