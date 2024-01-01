SARIGÖL SEÇİM SONUÇLARI

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  • Sarıgöl Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 13.040 %52.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 11.405 %45.73
Vatan Partisi
VATAN 		- 212 %0.85
Saadet Partisi
SAADET 		- 170 %0.68
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 113 %0.45
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 11.687 %46.24
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 6.818 %26.98
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 5.979 %23.66
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 268 %1.06
Demokrat Parti
DP 		- 244 %0.97
Saadet Partisi
SAADET 		- 175 %0.69
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 103 %0.41
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.278 %37.31
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.914 %33.17
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.475 %28.17
Saadet Partisi
SAADET 		- 50 %0.57
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 45 %0.51
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 24 %0.27
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		12.911 %52
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		11.380 %45.83
Büyük Birlik Partisi
BBP 		194 %0.78
Saadet Partisi
SAADET 		175 %0.7
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		86 %0.35
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		85 %0.34
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		11.380 %45.21
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.849 %27.21
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.047 %24.02
Demokrat Parti
DP 		289 %1.15
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		280 %1.11
Saadet Partisi
SAADET 		195 %0.77
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		71 %0.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		38 %0.15
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		24 %0.1
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.199 %36.67
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.847 %32.64
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.534 %29.05
Saadet Partisi
SAADET 		78 %0.89
Demokratik Sol Parti
DSP 		65 %0.75
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ahmetli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Akhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alaşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demirci
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölmarmara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gördes
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kırkağaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köprübaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kula
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Salihli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saruhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Selendi
Açılan Sandık Oranı %0
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Soma
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şehzadeler
Açılan Sandık Oranı %0
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Turgutlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yunusemre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ahmetli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Akhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alaşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demirci
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölmarmara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gördes
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kırkağaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köprübaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kula
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Salihli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saruhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selendi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Soma
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şehzadeler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Turgutlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yunusemre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0