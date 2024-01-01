ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Adıyaman Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Ziya Polat adalet-ve-kalkinma-partisi
Ziya
Polat
%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 113.379 %48.72
Saadet Partisi
SAADET 		- 63.799 %27.41
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 19.576 %8.41
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 16.122 %6.93
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 14.119 %6.07
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.544 %0.66
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 868 %0.37
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 576 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 498 %0.21
Demokrat Parti
DP 		- 281 %0.12
Vatan Partisi
VATAN 		- 172 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 109.478 %50.84
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 40.217 %18.68
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 20.236 %9.4
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 15.302 %7.11
Saadet Partisi
SAADET 		- 13.389 %6.22
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 12.903 %5.99
Demokrat Parti
DP 		- 928 %0.43
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 817 %0.38
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 672 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 591 %0.27
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 320 %0.15
Millet Partisi
Millet 		- 231 %0.11
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 178 %0.08
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 65 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 82.576 %44.18
Saadet Partisi
SAADET 		- 34.845 %18.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 33.902 %18.14
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 10.557 %5.65
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 7.116 %3.81
Demokrat Parti
DP 		- 7.015 %3.75
Anavatan Partisi
ANAP 		- 3.150 %1.69
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 2.690 %1.44
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2.548 %1.36
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.520 %0.81
Emek Partisi
EMEP 		- 474 %0.25
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 213 %0.11
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 136 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 105 %0.06
Millet Partisi
Millet 		- 48 %0.03
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		168.224 %51.56
Saadet Partisi
SAADET 		45.895 %14.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		44.397 %13.61
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		26.334 %8.07
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		18.263 %5.6
İyi Parti
İYİ PARTİ 		17.292 %5.3
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.762 %0.54
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		783 %0.24
Demokrat Parti
DP 		768 %0.24
Vatan Partisi
VATAN 		327 %0.1
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		174.150 %54.87
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		50.432 %15.89
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		24.978 %7.87
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		24.772 %7.81
Büyük Birlik Partisi
BBP 		19.224 %6.06
Saadet Partisi
SAADET 		18.688 %5.89
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.464 %0.46
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		1.364 %0.43
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		712 %0.22
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		427 %0.13
Millet Partisi
Millet 		380 %0.12
Bağımsız
BĞMSZ 		376 %0.12
Demokrat Parti
DP 		236 %0.07
Doğru Yol Partisi
DYP 		180 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		142.655 %48.74
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		43.208 %14.76
Saadet Partisi
SAADET 		35.882 %12.26
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		23.576 %8.06
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		17.254 %5.9
Demokrat Parti
DP 		7.543 %2.58
Demokratik Sol Parti
DSP 		6.268 %2.14
Büyük Birlik Partisi
BBP 		5.432 %1.86
Anavatan Partisi
ANAP 		4.923 %1.68
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.794 %0.95
Millet Partisi
Millet 		810 %0.28
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		594 %0.2
Emek Partisi
EMEP 		591 %0.2
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		387 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		367 %0.13
Bağımsız
BĞMSZ 		287 %0.1
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		77 %0.03
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		35 %0.01
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Besni
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çelikhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Gerger
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Kahta
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Samsat
Açılan Sandık Oranı %0
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Sincik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akıncılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Balkar
Açılan Sandık Oranı %0
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Belören
Açılan Sandık Oranı %0
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Bölükyayla
Açılan Sandık Oranı %0
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Çakırhüyük
Açılan Sandık Oranı %0
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Harmanlı
Açılan Sandık Oranı %0
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İnlice
Açılan Sandık Oranı %0
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Kesmetepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kömür
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köseceli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pınarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Suvarlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şambayat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yaylakonak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Besni
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çelikhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gerger
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kahta
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Samsat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sincik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akıncılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Balkar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Belören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bölükyayla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çakırhüyük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Harmanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnlice
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kesmetepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kömür
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köseceli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pınarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Suvarlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şambayat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yaylakonak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0