AMASYA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Amasya Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Mehmet Uyanık adalet-ve-kalkinma-partisi
Mehmet
Uyanık
%0 0 Oy
Turgay Sevindi cumhuriyet-halk-partisi
Turgay
Sevindi
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 57.629 %39.75
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 46.619 %32.15
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 33.077 %22.81
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 5.743 %3.96
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.271 %0.88
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 222 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 162 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 53 %0.04
Vatan Partisi
VATAN 		- 42 %0.03
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 16 %0.01
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 60.639 %43.77
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 40.142 %28.98
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 33.146 %23.93
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.454 %2.49
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 497 %0.36
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 240 %0.17
Millet Partisi
Millet 		- 178 %0.13
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 116 %0.08
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 105 %0.08
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 13 %0.01
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 58.489 %42.96
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 33.213 %24.39
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 29.070 %21.35
Demokrat Parti
DP 		- 6.521 %4.79
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.114 %3.02
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 3.118 %2.29
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 961 %0.71
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 443 %0.33
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 169 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 54 %0.04
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		86.249 %40.41
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		56.428 %26.44
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		55.537 %26.02
İyi Parti
İYİ PARTİ 		10.406 %4.88
Saadet Partisi
SAADET 		2.306 %1.08
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.537 %0.72
Demokrat Parti
DP 		404 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		227 %0.11
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		179 %0.08
Vatan Partisi
VATAN 		148 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		94.075 %44.62
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		54.977 %26.08
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		49.738 %23.59
Saadet Partisi
SAADET 		5.271 %2.5
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.406 %2.09
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		735 %0.35
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		400 %0.19
Demokrat Parti
DP 		367 %0.17
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		314 %0.15
Millet Partisi
Millet 		279 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		271 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		79.593 %39.37
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		45.723 %22.61
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		39.255 %19.42
Saadet Partisi
SAADET 		8.897 %4.4
Demokrat Parti
DP 		8.019 %3.97
Demokratik Sol Parti
DSP 		7.977 %3.95
Büyük Birlik Partisi
BBP 		7.625 %3.77
Anavatan Partisi
ANAP 		1.363 %0.67
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		900 %0.45
Bağımsız
BĞMSZ 		893 %0.44
Millet Partisi
Millet 		583 %0.29
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		474 %0.23
Emek Partisi
EMEP 		351 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		295 %0.15
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		233 %0.12
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Göynücek
Açılan Sandık Oranı %0
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Gümüşhacıköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Hamamözü
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Merzifon
Açılan Sandık Oranı %0
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Suluova
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşova
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ziyaret
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Göynücek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gümüşhacıköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hamamözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merzifon
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Suluova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşova
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ziyaret
Açılan Sandık Oranı %0
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