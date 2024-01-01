GÖYNÜCEK SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 831 %52.2
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 720 %45.23
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 36 %2.26
Saadet Partisi
SAADET 		- 5 %0.31
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 892 %51.47
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 617 %35.6
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 205 %11.83
Saadet Partisi
SAADET 		- 19 %1.1
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		- 509 %33.87
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 507 %33.73
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 249 %16.57
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 169 %11.24
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 47 %3.13
Saadet Partisi
SAADET 		- 8 %0.53
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 8 %0.53
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 6 %0.4
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		810 %50.88
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		699 %43.91
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		72 %4.52
Saadet Partisi
SAADET 		8 %0.5
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		3 %0.19
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		867 %51
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		574 %33.76
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		215 %12.65
Saadet Partisi
SAADET 		34 %2
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		10 %0.59
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		479 %31.62
Demokrat Parti
DP 		436 %28.78
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		312 %20.59
Büyük Birlik Partisi
BBP 		170 %11.22
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		99 %6.53
Demokratik Sol Parti
DSP 		19 %1.25
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Gümüşhacıköy
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Hamamözü
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Merzifon
Açılan Sandık Oranı %0
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Suluova
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşova
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ziyaret
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Gümüşhacıköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hamamözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merzifon
Açılan Sandık Oranı %0
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Suluova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ziyaret
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0