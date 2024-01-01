GÜMÜŞHACIKÖY SEÇİM SONUÇLARI

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  • Gümüşhacıköy Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.444 %55.05
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.859 %39.02
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 285 %2.88
Saadet Partisi
SAADET 		- 117 %1.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 36 %0.36
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 21 %0.21
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 16 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.896 %48.66
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.493 %44.66
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 442 %4.39
Saadet Partisi
SAADET 		- 203 %2.02
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 27 %0.27
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.269 %43.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.121 %42.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 785 %8.02
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 276 %2.82
Saadet Partisi
SAADET 		- 248 %2.54
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 52 %0.53
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 31 %0.32
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.006 %51.02
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.670 %37.4
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		859 %8.75
Saadet Partisi
SAADET 		200 %2.04
Büyük Birlik Partisi
BBP 		45 %0.46
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		32 %0.33
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.663 %46.78
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.036 %40.49
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		849 %8.52
Saadet Partisi
SAADET 		323 %3.24
Büyük Birlik Partisi
BBP 		88 %0.88
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		10 %0.1
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.948 %41.4
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.837 %40.23
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		952 %9.98
Demokratik Sol Parti
DSP 		483 %5.06
Saadet Partisi
SAADET 		317 %3.32
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Göynücek
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Hamamözü
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Merkez
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Merzifon
Açılan Sandık Oranı %0
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Suluova
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşova
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ziyaret
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Göynücek
Açılan Sandık Oranı %0
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Hamamözü
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Merzifon
Açılan Sandık Oranı %0
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Suluova
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşova
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ziyaret
Açılan Sandık Oranı %0
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