MERZİFON SEÇİM SONUÇLARI

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  • Merzifon Toplam Seçmen 0
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  • Kullanılan Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 16.436 %45.54
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 14.762 %40.9
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.469 %9.61
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 973 %2.7
Saadet Partisi
SAADET 		- 296 %0.82
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 139 %0.39
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 20 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 14.302 %40.5
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 14.095 %39.91
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 5.976 %16.92
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 470 %1.33
Saadet Partisi
SAADET 		- 391 %1.11
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 82 %0.23
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 13.191 %42.86
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 9.040 %29.37
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 5.348 %17.38
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.492 %4.85
Saadet Partisi
SAADET 		- 646 %2.1
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 644 %2.09
Demokrat Parti
DP 		- 270 %0.88
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 144 %0.47
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		14.493 %40.55
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		13.740 %38.45
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.097 %14.26
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.852 %5.18
Saadet Partisi
SAADET 		368 %1.03
Demokratik Sol Parti
DSP 		146 %0.41
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		42 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		13.468 %38.55
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		13.399 %38.36
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6.705 %19.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		789 %2.26
Saadet Partisi
SAADET 		450 %1.29
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		99 %0.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		24 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		12.631 %41.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		8.688 %28.4
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6.066 %19.83
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.696 %5.54
Saadet Partisi
SAADET 		791 %2.59
Demokrat Parti
DP 		538 %1.76
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		184 %0.6
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Göynücek
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Gümüşhacıköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Hamamözü
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Suluova
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşova
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ziyaret
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Göynücek
Açılan Sandık Oranı %0
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Gümüşhacıköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Hamamözü
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Suluova
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ziyaret
Açılan Sandık Oranı %0
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