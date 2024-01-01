BURDUR SEÇİM SONUÇLARI

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  • Burdur Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Mehmet Şimşek adalet-ve-kalkinma-partisi
Mehmet
Şimşek
%0 0 Oy
Ali Orkun Ercengiz cumhuriyet-halk-partisi
Ali Orkun
Ercengiz
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 50.796 %44.65
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 30.350 %26.68
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 16.903 %14.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 11.989 %10.54
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.874 %1.65
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.048 %0.92
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 159 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 142 %0.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 139 %0.12
Vatan Partisi
VATAN 		- 126 %0.11
Demokrat Parti
DP 		- 74 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 63 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 43.542 %39.52
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 28.299 %25.68
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 26.965 %24.47
Demokrat Parti
DP 		- 7.663 %6.95
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.446 %1.31
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.369 %1.24
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 349 %0.32
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 160 %0.15
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 153 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 126 %0.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 88 %0.08
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 22 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 44.615 %39.9
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 23.969 %21.43
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 20.843 %18.64
Demokrat Parti
DP 		- 11.680 %10.44
Saadet Partisi
SAADET 		- 6.815 %6.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 3.008 %2.69
Anavatan Partisi
ANAP 		- 541 %0.48
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 197 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 89 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 70 %0.06
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		72.673 %42.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		38.089 %22.35
İyi Parti
İYİ PARTİ 		29.026 %17.03
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		23.512 %13.8
Saadet Partisi
SAADET 		2.841 %1.67
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.163 %1.27
Demokratik Sol Parti
DSP 		672 %0.39
Demokrat Parti
DP 		622 %0.36
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		493 %0.29
Vatan Partisi
VATAN 		333 %0.2
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		69.748 %40.78
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		44.776 %26.18
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		41.858 %24.47
Demokrat Parti
DP 		6.034 %3.53
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.987 %1.75
Saadet Partisi
SAADET 		2.781 %1.63
Demokratik Sol Parti
DSP 		657 %0.38
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		580 %0.34
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		486 %0.28
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		318 %0.19
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		309 %0.18
Millet Partisi
Millet 		278 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		119 %0.07
Bağımsız
BĞMSZ 		114 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		60.914 %36.88
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		35.322 %21.39
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		33.413 %20.23
Demokrat Parti
DP 		12.484 %7.56
Saadet Partisi
SAADET 		9.936 %6.02
Demokratik Sol Parti
DSP 		6.396 %3.87
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.218 %1.95
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		878 %0.53
Anavatan Partisi
ANAP 		722 %0.44
Bağımsız
BĞMSZ 		702 %0.43
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		432 %0.26
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		377 %0.23
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		361 %0.22
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ağlasun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altınyayla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bucak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çavdır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çeltikçi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karamanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tefenni
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Kızılkaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kocaaliler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Söğüt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yusufça
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ağlasun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altınyayla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bucak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çavdır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çeltikçi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karamanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tefenni
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Kızılkaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kocaaliler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Söğüt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yusufça
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0