ÇAVDIR SEÇİM SONUÇLARI

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  • Çavdır Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.367 %41.75
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.099 %33.57
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 791 %24.16
Saadet Partisi
SAADET 		- 11 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 6 %0.18
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.326 %41.69
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.038 %32.63
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 781 %24.55
Saadet Partisi
SAADET 		- 18 %0.57
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 13 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 5 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.115 %58.53
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 712 %37.38
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 46 %2.41
Saadet Partisi
SAADET 		- 20 %1.05
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 12 %0.63
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.376 %42.52
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		975 %30.13
İyi Parti
İYİ PARTİ 		850 %26.27
Saadet Partisi
SAADET 		26 %0.8
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.28
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.182 %37.61
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.170 %37.23
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		763 %24.28
Saadet Partisi
SAADET 		23 %0.73
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		5 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.126 %58.65
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		712 %37.08
Saadet Partisi
SAADET 		58 %3.02
Demokratik Sol Parti
DSP 		24 %1.25
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ağlasun
Açılan Sandık Oranı %0
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Altınyayla
Açılan Sandık Oranı %0
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Bucak
Açılan Sandık Oranı %0
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Çeltikçi
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Karamanlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Tefenni
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeşilova
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Kızılkaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Kocaaliler
Açılan Sandık Oranı %0
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Söğüt
Açılan Sandık Oranı %0
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Yusufça
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ağlasun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altınyayla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bucak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çeltikçi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karamanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tefenni
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Kızılkaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kocaaliler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Söğüt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yusufça
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0