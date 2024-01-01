YEŞİLOVA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Yeşilova Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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  • Geçersiz Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.874 %50.53
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.619 %43.65
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 156 %4.21
Vatan Partisi
VATAN 		- 32 %0.86
Saadet Partisi
SAADET 		- 28 %0.75
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.694 %44
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.249 %32.44
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 755 %19.61
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 96 %2.49
Saadet Partisi
SAADET 		- 48 %1.25
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 5 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 3 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.083 %34.29
Demokrat Parti
DP 		- 704 %22.29
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 588 %18.62
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 519 %16.43
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 222 %7.03
Saadet Partisi
SAADET 		- 42 %1.33
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.884 %51.32
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.461 %39.8
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		244 %6.65
Vatan Partisi
VATAN 		44 %1.2
Saadet Partisi
SAADET 		31 %0.84
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		7 %0.19
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.677 %43.92
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.115 %29.2
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		869 %22.76
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		97 %2.54
Saadet Partisi
SAADET 		53 %1.39
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		7 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.105 %35.67
Demokrat Parti
DP 		592 %19.11
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		539 %17.4
Demokratik Sol Parti
DSP 		510 %16.46
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		302 %9.75
Saadet Partisi
SAADET 		50 %1.61
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ağlasun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altınyayla
Açılan Sandık Oranı %0
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Bucak
Açılan Sandık Oranı %0
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Çavdır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çeltikçi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karamanlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Tefenni
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Kızılkaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Kocaaliler
Açılan Sandık Oranı %0
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Söğüt
Açılan Sandık Oranı %0
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Yusufça
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ağlasun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altınyayla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bucak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çavdır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çeltikçi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karamanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tefenni
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Kızılkaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kocaaliler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Söğüt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yusufça
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0