ARGUVAN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Arguvan Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.899 %47.46
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.853 %30.34
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 917 %15.01
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 414 %6.78
Saadet Partisi
SAADET 		- 18 %0.29
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 6 %0.1
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.509 %57.54
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.053 %33.67
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 425 %6.97
Saadet Partisi
SAADET 		- 40 %0.66
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 36 %0.59
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 23 %0.38
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 12 %0.2
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 309 %25.12
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 280 %22.76
Demokrat Parti
DP 		- 270 %21.95
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 203 %16.5
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 133 %10.81
Anavatan Partisi
ANAP 		- 25 %2.03
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4 %0.33
Saadet Partisi
SAADET 		- 3 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 3 %0.24
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.862 %47
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.484 %24.37
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.159 %19.03
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		539 %8.85
Saadet Partisi
SAADET 		25 %0.41
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		18 %0.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.571 %58.88
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.914 %31.56
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		413 %6.81
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		52 %0.86
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		46 %0.76
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		21 %0.35
Büyük Birlik Partisi
BBP 		16 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		15 %0.25
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		12 %0.2
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		5 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		373 %30.93
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		237 %19.65
Demokrat Parti
DP 		237 %19.65
Demokratik Sol Parti
DSP 		193 %16
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		128 %10.61
Anavatan Partisi
ANAP 		33 %2.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3 %0.25
Saadet Partisi
SAADET 		2 %0.17
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçadağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Arapgir
Açılan Sandık Oranı %0
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Battalgazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Darende
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğanşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğanyol
Açılan Sandık Oranı %0
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Hekimhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Kale
Açılan Sandık Oranı %0
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Kuluncak
Açılan Sandık Oranı %0
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Pütürge
Açılan Sandık Oranı %0
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Yazıhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeşilyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arapgir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Battalgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Darende
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğanşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğanyol
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hekimhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuluncak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pütürge
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yazıhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0