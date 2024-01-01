ARGUVAN SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Akçadağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Arapgir
Açılan Sandık Oranı %0
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Battalgazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Darende
Açılan Sandık Oranı %0
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Doğanşehir
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Doğanyol
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Hekimhan
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Kale
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Kuluncak
Açılan Sandık Oranı %0
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Pütürge
Açılan Sandık Oranı %0
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Yazıhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeşilyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Akçadağ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Arapgir
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Battalgazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Darende
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Doğanşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|
Doğanyol
Açılan Sandık Oranı %0
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Hekimhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Kale
Açılan Sandık Oranı %0
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Kuluncak
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
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Pütürge
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
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Yazıhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeşilyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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